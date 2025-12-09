Live TV

Trump spune că Putin are o poziție mai avantajoasă în negocierile de pace: „Rusia este o țară mult mai mare”

Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Președintele american Donald Trump consideră că Rusia are în prezent o poziție mai favorabilă decât Ucraina în negocierile pentru încheierea războiului, relatează Politico

Întrebat care țară se află în prezent într-o poziție mai avantajoasă în cadrul negocierilor pentru pace, Trump a răspuns: „Ei bine, nu există nicio îndoială. Este Rusia. Este o țară mult mai mare”.

Trump consideră că războiul nu ar fi trebuit să aibă loc și că exista pericolul ca acesta să se transforme într-un Al Treilea Război Mondial.

„Am urmărit cum se desfășurau lucrurile și mi-am spus: «Uau, o să fie niște probleme aici». Și a început. Sincer, ar fi putut evolua într-un Al Treilea Război Mondial”, a declarat Trump, precizând însă că în acest moment un astfel de scenariu este puțin probabil.

Declarațiile acestuia au loc în contextul în care sunt purtate negocieri privind planul de pace prezentat de SUA în luna noiembrie.

Textul complet al documentului nu a fost făcut public, însă informații despre conținutul acestuia au fost divulgate de mai mulți oficiali familiarizați cu subiectul.

Având în vedere că versiunea inițială a planului era în mod clar avantajoasă pentru Rusia, delegațiile ucraineană și americană au purtat consultări timp de aproximativ două săptămâni pentru a finaliza documentul și a-l face mai avantajos pentru Kiev, scrie RBC Ukraine

Recent, reprezentanții ucraineni au purtat o nouă rundă de discuții cu partea americană privind planul de pace, după ce reprezentanții lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au discutat propunerile cu Vladimir Putin la Moscova.

New York Times a aflat că unul dintre pachetele din planul actualizat se referă la restricții asupra armatei ucrainene și a rachetelor, în timp ce alte trei se referă la concesii teritoriale, cooperarea economică între SUA și Rusia după război și probleme mai largi de securitate europeană.

În același timp, potrivit Bloomberg, liderii europeni încearcă să-l convingă pe Zelenski să nu accepte un eventual acord privind retragerea forțelor armate ucrainene din Donbas fără garanții de securitate fiabile din partea Statelor Unite.

Citește și: Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina

 

