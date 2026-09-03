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Trump spune că se va întâlni cu Putin cu o singură condiție. „Ar fi minunat pentru afaceri”

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French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Donald Trump, la masă cu Vladimir Putin, imagine de arhivă din 2018. Foto: Getty Images
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Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că summitul său cu liderul rus va avea loc doar atunci când Vladimir Putin va fi gata să semneze un acord privind încheierea războiului împotriva Ucrainei, relatează Ukrainska Pravda.

„El (Putin – n.r.) ar face asta dacă aş vrea eu. Dar vreau să organizez întâlnirea atunci când vom fi pregătiţi să încheiem un acord de pace. Vreau să avem relaţii bune cu Rusia, cu Ucraina, cu toată lumea. Ar fi minunat pentru afaceri. Rusia are un teritoriu imens şi are terenuri foarte valoroase. Se întâmplă multe lucruri bune acolo. Dar nu, am putea să o organizăm – pun pariu că aş putea să o fac imediat. Vreau să o organizez atunci când acest război se va apropia de sfârşit. Şi cred că aşa va fi”, a comentat Donald Trump, după ce şi liderul de la Kremlin respinsese un summit trilateral Rusia- SUA-Ucraina.

Şeful Casei Albe a îndemnat liderii Ucrainei şi Rusiei să înceteze mai întâi ostilităţile. „Putin şi Zelenski ar trebui să pună capăt acestui război absurd”, a declarat Trump, potrivit News.ro.

În plus, preşedintele american a subliniat că relaţiile personale dintre cei doi şefi de stat stau în calea instaurării păcii.

„Ştiţi, am oprit opt războaie. Opt. Unele dintre ele ar fi fost considerate mult mai dificil de oprit decât acesta, şi am reuşit să le opresc. Dar între cei doi preşedinţi (ai Ucrainei şi ai Rusiei – n.r.) există o ură imensă”, a justificat Trump de ce nu a reuşit să se ţină de promisiunea din campania electorală când spunea că va rezolva conflictul din Ucraina într-o zi.

Pe 30 august s-a aflat că directorul CIA, John Ratcliffe, în timpul unei vizite private la Moscova, a propus organizarea unui summit trilateral la care să participe Trump, Zelenski şi Putin.

De şa Kremlin s-a răspuns că o astfel de întâlnire ar fi posibilă exclusiv pentru a „finaliza acordurile” ce ar pune capăt războiului.

Pe 31 august, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că datele serviciilor de informaţii ucrainene şi ale partenerilor indică lipsa dorinţei lui Putin de a opri războiul.

Editor : C.L.B.

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