Trump spune că Statele Unite vor păstra „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz: „Iranul nu poate face nimic”

Preşedintele american Donald Trump a reiterat miercuri, pe reţeaua sa Truth Social, că Statele Unite deţin „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz şi îl „vor menţine”.

„Statele Unite au controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. Cred că îl vom menţine! Toată lumea numeşte blocada noastră navală un «zid de oţel», iar Iranul nu poate face nimic în privinţa asta”, a afirmat preşedintele american, care pare să mizeze în prezent pe efectele pe termen lung ale presiunii economice asupra Teheranului, mai degrabă decât pe noi ofensive militare sau diplomatice pe termen scurt,relatează AFP şi Reuters preluate de Agerpres.

Liderul de la Casa Albă dăduse din nou asigurări, marţi seară, că Statele Unite exercită un „control total” asupra Strâmtorii Ormuz, cale maritimă strategică la care Teheranul a limitat accesul după lansarea ofensivei americano-israeliene contra Iranului, pe 28 februarie.

Aproximativ o cincime din petrolul brut consumat la nivel global era transportat prin Strâmtoarea Ormuz înaintea izbucnirii războiului din Iran.

Editor : Ana Petrescu