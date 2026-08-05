Trump spune că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat „miercuri sau joi”. Ce se negociază pentru Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite și Iranul ar putea fi aproape de un acord, după ce Washingtonul a anunțat progrese în negocieri. În centrul discuțiilor se află un plan temporar de 60 de zile pentru Strâmtoarea Ormuz, care ar urma să stabilească rute distincte pentru nave și să permită eliminarea minelor din canalul central.

„Avem discuţii foarte bune”, a declarat preşedintele SUA, în timp ce călătorea în California, dând asigurări că Teheranul vrea să ajungă la un acord. Când a fost întrebat din nou mai târziu, în timp ce se îmbarca în Air Force One cu destinaţia Las Vegas, Donald Trump a estimat că acest lucru s-ar putea întâmpla „mâine (miercuri) sau poimâine”.

Secretarul de Stat Marco Rubio raportase marţi „progrese” în negocierile cu Iranul şi Omanul, ale căror coaste se învecinează cu strâmtoarea. Conform publicației Axios, care citează „surse regionale”, se discută un acord temporar de 60 de zile pentru a reglementa trecerea prin Strâmtoarea Ormuz între Iran şi Sultanatul Oman.

Acest acord preliminar, potrivit Axios, prevede că tot traficul maritim care intră în strâmtoare va folosi o rută nordică prin apele iraniene şi că toate navele care ies vor urma o rută sudică prin apele omaneze, totul fără taxe de trecere. Canalul central ar urma să fie curăţat de mine în această perioadă de 60 de zile.

Eforturi pentru detensionare, după eșecul acordului din iunie

Marţi, Donald Trump şi emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad Al Thani, au discutat telefonic despre eforturile de „atenuare a tensiunilor” dintre Washington şi Teheran şi de „apropiere a celor două părţi”, a anunţat palatul qatarez într-un comunicat.

Memorandumul de înţelegere semnat în iunie a lansat un proces de 60 de zile pentru a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu şi a rezolva o serie de probleme, inclusiv chestiunea centrală a programului nuclear al Iranului.

Şi, într-un progres major, a permis reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică pentru comerţul global cu hidrocarburi, care fusese blocată de Iran încă de la începutul războiului. Statele Unite au impus în schimb o blocadă asupra porturilor iraniene.

Dar răgazul a fost de scurtă durată: ostilităţile au fost reluate la începutul lunii iulie, spulberând protocolul. Iranul şi-a întărit controlul după reluarea atacurilor aeriene americane, iar navele care se aventurează în strâmtoare fără autorizaţia Teheranului plătesc în mod regulat preţul.

În noaptea de luni spre marţi, o navă de marfă care încerca să treacă strâmtoarea a fost lovită de un proiectil, ceea ce a declanşat un incendiu. Un membru al echipajului este dispărut, conform firmei britanice de securitate Vanguard Tech. Iranul a negat luni orice discuţii cu Washingtonul, declarând că negociază cu Omanul.

Donald Trump, care de la începutul conflictului a alternat între promisiuni de distrugere în masă şi declaraţii optimiste cu privire la o rezolvare, ameninţase deja cu câteva zile mai devreme că va „lovi puternic” Republica Islamică, înainte de a-şi suspenda în cele din urmă planurile.

Iranul nu doreşte o revenire la situaţia de dinainte de război şi permite în prezent o singură rută de transport maritim de-a lungul coastelor sale. Teheranul are în vedere taxe de serviciu, care au fost respinse de Statele Unite şi de alte ţări şi sunt contrare dreptului maritim internaţional.

În Marea Roşie, un alt front al războiului de la reluarea ostilităţilor la mijlocul lunii iulie dintre rebelii houthi din Yemen, aliaţi cu Iranul, şi Arabia Saudită, o navă indiană s-a scufundat marţi după ce a fost atacată, a declarat pentru AFP un oficial local yemenit.

Autorităţile indiene au indicat că cei 14 membri ai echipajului au fost salvaţi. Guvernul yemenit a atribuit atacul rebelilor houthi. Aceşti rebeli au anunţat o blocadă maritimă a porturilor saudite pe 20 iulie şi au atacat mai multe nave. Ca represalii, coaliţia militară condusă de Ryad a lansat atacuri aeriene împotriva instalaţiilor militare houthi.

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Editor : M.I.