Trump spune că va încerca să recupereze teritorii ucrainene la negocierile cu Putin. Președintele SUA l-a atacat din nou pe Zelenski

Donald Trump și Vladimir Putin
Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în cadrul întâlnirii de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, programată să aibă loc vineri în Alaska. „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritoriul cel mai valoros. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina”, a declarat el într-o conferință de presă, informează BBC. Totodată, el l-a atacat din nou pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump a afirmat că discuțiile din Alaska vor fi o „întâlnire de sondare” menită să-l îndemne pe Putin să pună capăt războiului și că vor avea loc „unele schimburi, modificări teritoriale”. El a declarat luni că se aşteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus.

Nu este prima dată când folosește expresia „schimb de teritorii”, deși nu este clar ce teritorii ar putea ceda Rusia Ucrainei. Kievul nu a revendicat niciodată teritorii rusești, comentează BBC.

"Vom schimba liniile, liniile de luptă. Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat câteva teritorii foarte importante. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina", a declarat Trump în cadrul conferinţei de presă de la Casa Albă.

"Mulţi oameni nu ştiu că Ucraina avea 1.000 de mile marine care au dispărut, cu excepţia unei zone mici, Odesa. Le-a rămas puţină mare. Aşa că voi revizui parametrii", a declarat preşedintele american.

Ce vrea Putin

Una din cerinţele preşedintelui Vladimir Putin pentru a conveni o pace este recunoaşterea de către Kiev şi comunitatea internaţională a teritoriilor ocupate ca fiind ruseşti. Peninsula Crimeea, Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson să facă parte din Rusia, iar Ucraina să înceteze să le revendice.

Volodimir Zelenski, pe de altă parte, respinge ideea ca un acord cu Rusia să implice o cedare, cel puţin formală, a acestor teritorii ucrainene ocupate.

"Ucrainenii nu îşi vor dărui teritoriul ocupantului", a susţinut într-o postare pe X preşedintele Zelenski. În opinia sa, pacea trebuie să fie "reală şi, mai ales, durabilă" şi a afirmat că deciziile care sunt luate fără Ucraina sunt contrare păcii şi "se nasc moarte".

Va informa liderii europeni

Trump a declarat că va informa liderii europeni dacă Putin va propune un „acord echitabil” în cadrul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.

„Îl voi suna mai întâi... Îl voi suna după aceea și s-ar putea să-i spun «mult noroc, continuă să lupți» sau s-ar putea să-i spun «putem ajunge la un acord»”, a declarat el.

Trump a mai spus că, deși el și Zelenski „se înțeleg bine”, el „nu este deloc de acord cu ceea ce a făcut acesta”.

„Mă înțeleg bine cu Zelenski, dar nu sunt de acord cu ceea ce a făcut. Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. M-a deranjat puțin faptul că Zelenski spunea: «Păi, trebuie să obțin aprobarea constituțională». Adică, are deja aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea”.

Trump l-a învinuit anterior pe Zelenski pentru războiul din Ucraina, care a izbucnit în urma invaziei rusești la scară largă din februarie 2022.

Președintele SUA a anunțat întâlnirea cu Putin vineri trecută, ziua în care a expirat termenul pe care l-a impus Rusiei pentru a accepta un armistițiu sau pentru a se confrunta cu noi sancțiuni din partea SUA.

Ca răspuns la știrile despre summitul din Alaska, Zelenski a declarat că orice acorduri fără contribuția Kievului ar fi „decizii moarte”.

 

 

 

