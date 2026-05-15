Președintele american Donald Trump a declarat, joi, într-un interviu pentru Fox News că omologul său chinez l-a asigurat că Beijingul nu va trimite echipamente militare Iranului şi este gata să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„El a spus că nu va furniza material militar. A afirmat-o cu forță”, a spus președintele american, potrivit unui extras din interviul acordat canalului Fox News după întâlnirea sa cu liderul chinez la Beijing.

„El a spus: 'Dacă pot să fiu de vreun folos, voi fi încântat să ajut'”, a relatat Trump.

Liderul de la Casa Albă se pregătește să-și încheie vizita de stat în China. El a fost primit azi la reședința oficială a lui Xi Jinping din Beijing.

„A fost o vizită incredibilă. (...)Am discutat despre Iran. Avem opinii foarte asemănătoare în ceea ce privește Iranul. Vrem să se termine și nu vrem ca ei să aibă o armă nucleară. Vrem ca Strâmtoarea să fie deschisă. Am închis-o acum. Ei au închis-o și am închis-o și noi peste ei. Dar noi vrem ca Strâmtoarea să fie deschisă și vrem ca ei să pună capăt acestui lucru, pentru că e o nebunie. Sunt puțin cam nebuni și nu e bine. Nu pot avea asta. Nu pot avea o armă nucleară”, a declarat Trump.

De cealaltă parte, Xi a salutat stabilirea unei noi relații de stabilitate strategică constructivă între cele două puteri rivale. „Aceasta este o vizită care va intra în istorie”, a spus președintele chinez.

După ceai și un prânz de lucru, Trump se va întoarce la Washington.

Beijingul cere un armistițiu complet în Orientul Mijlociu

Beijingul a cerut vineri un armistiţiu complet în Orientul Mijlociu şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz „cât mai curând posibil”, în marja summitului dintre Xi Jinping şi Trump,notează sursa citată.

De la începutul războiului cu Statele Unite şi Israel, pe 28 februarie, Iranul a blocat în mare măsură transportul maritim în strâmtoare, prin care trece de obicei o cincime din exporturile mondiale de petrol şi gaz natural lichefiat.

Statele Unite, la rândul lor, au impus propria blocadă navală asupra porturilor iraniene, în ciuda unui armistiţiu fragil în vigoare din 8 aprilie.

„Căile maritime trebuie redeschise cât mai curând posibil, aşa cum cere comunitatea internaţională (...) Un armistiţiu cuprinzător şi durabil trebuie stabilit cât mai curând posibil”, a transmis vineri Ministerul chinez de Externe într-un comunicat.

„Acest război, care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată, nu are niciun motiv să continue”, subliniază diplomaţia chineză.

Xi şi Trump au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu în timpul primelor lor discuţii de joi.

Declaraţia Ministerului de Externe chinez a fost oficial un răspuns la întrebarea unui jurnalist care a întrebat dacă cei doi lideri au discutat în mod specific despre Iran.

Iranul a anunţat joi, în timpul summitului de la Beijing, că forţele sale au permis trecerea mai multor nave chineze prin Strâmtoarea Ormuz.

