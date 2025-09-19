Trump spune pe cine nu a dorit la masa sa, la banchetul de la Windsor. „Cred că a făcut o treabă groaznică”

Donald Trump a declarat că „nu l-a dorit” pe primarul Londrei Sir Sadiq Khan la banchetul de stat găzduit de regele Charles la Castelul Windsor, scrie BBC.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One, în drum spre SUA, liderul de la Casa Albă l-a descris pe Sir Sadiq drept „unul dintre cei mai slabi primari din lume” și a adăugat că edilul Londrei ar fi dorit să participe la eveniment, dar „am cerut să nu fie prezent”.

BBC relatează că Sir Sadiq nu a solicitat și nici nu se aștepta la o invitație la banchetul de stat, iar o sursă apropiată primarului a declarat că politica lui Trump a semănat „teamă și diviziune”.

Acest schimb de replici se adaugă la conflictul tumultuos dintre cei doi, Trump numindu-l în 2019 pe primar „un eșec total”, iar Sir Sadiq acuzându-l că alimentează politica de extremă dreapta.

Trump și-a reiterat atacurile anterioare asupra modului în care primarul guvernează Londra, numindu-l „un dezastru” în privința imigrației.

„Cred că primarul Londrei, Khan, este printre cei mai slabi primari din lume, și avem câțiva răi”, a spus el.

„Cred că a făcut o treabă groaznică. Criminalitatea în Londra a explodat. Am cerut să nu fie acolo. El dorea să fie prezent, din câte înțeleg, dar eu nu l-am dorit”, a completat președintele SUA.

„Politica lui Trump se bazează pe teamă și diviziune”

Ca răspuns, o sursă apropiată lui Sir Sadiq a respins evaluarea lui Trump privind activitatea primarului.

„Politica lui Trump se bazează pe teamă și diviziune. Aceasta include și desconsiderarea marii noastre capitale”, au spus aceștia.

„Londra este o poveste de succes globală – este deschisă, dinamică și mai sigură decât marile orașe din SUA. Poate acesta este unul dintre motivele pentru care un număr record de americani aleg să se stabilească în Londra.”

Conflictul de lungă durată dintre cei doi datează din 2015, când politicianul Laburist a condamnat sugestia lui Trump ca musulmanii să fie interziși de a călători în SUA. Un an mai târziu, Trump l-a provocat pe primar la un test de IQ.

Liderul american l-a criticat și pentru modul în care a gestionat atacul terorist de pe London Bridge din 2017.

În timpul primei vizite de stat a lui Trump în 2019, Sir Sadiq a permis ca un balon uriaș gonflabil, reprezentând un „Trump baby”, să fie lansat pentru a coincide cu vizita președintelui.

În iulie, Trump a mai atacat primarul în timpul unei conferințe de presă cu Sir Keir Starmer în Scoția, numindu-l pe Sir Sadiq „o persoană neplăcută”, moment în care prim-ministrul a intervenit spunând: „De fapt, este prietenul meu.”

A doua vizită de stat a președintelui SUA în Regatul Unit – fără precedent pentru un non-membru al familiei regale – a fost marcată în principal de fast și ceremonie, pentru a semnala relațiile calde dintre cei doi aliați.

Cu toate acestea, mii de protestatari s-au adunat în Parliament Square pentru un miting împotriva vizitei.

Patru bărbați au fost arestați după ce imagini cu Trump și infractorul sexual Jeffrey Epstein au fost proiectate pe Castelul Windsor înainte de banchetul de stat.

