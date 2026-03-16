Trump stârnește reacții după un comentariu despre războiul cu Iranul: „Poate nici nu ar trebui să fim acolo”

Donald Trump a stârnit reacții critice după ce a sugerat că eforturile Statelor Unite de a proteja Strâmtoarea Ormuz ar putea fi inutile și că „poate nici nu ar trebui să fim acolo deloc”, deoarece SUA au suficiente resurse de petrol, scrie The Guardian.

Președintele american a făcut declarația în fața jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One, după ce le ceruse anterior aliaților europeni și celor din NATO să se alăture conflictului din Iran pentru a ajuta Statele Unite să securizeze strâmtoarea, în contextul celei mai mari perturbări a aprovizionării cu petrol din istorie.

„De fapt, cer ca aceste țări să vină și să își protejeze propriul teritoriu – pentru că este teritoriul lor”, a spus Trump.

„Ar trebui să vină și să ne ajute să îl protejăm. Se poate spune chiar că poate nici nu ar trebui să fim acolo deloc, pentru că nu avem nevoie de el. Avem mult petrol. Suntem producătorul numărul unu din lume, la mare distanță de ceilalți”, a adăugat liderul american.

Trump a fost criticat încă din primele faze ale războiului de trei săptămâni dintre SUA și Israel împotriva Iranului pentru că nu a oferit explicații clare privind motivele lansării loviturilor militare. De atunci, el a făcut mai multe declarații contradictorii, inclusiv atunci când i-a transmis Regatului Unit – pe care l-a numit „un fost mare aliat” – că ajutorul britanic nu este necesar în Operațiunea Epic Fury.

Comentariul făcut duminică a stârnit reacții rapide pe rețelele sociale, criticii acuzându-l că a declanșat un război inutil și apoi cere altor state să intervină pentru a ajuta la gestionarea conflictului.

Unele reacții au făcut referire și la familiile celor 13 militari americani uciși în conflict până duminică, întrebând cum ar putea reacționa acestea la sugestia președintelui că „poate nici nu ar trebui să fim acolo”.

Vărul lui Tech Sgt. Tyler Simmons, unul dintre cei șase aviatori americani care au murit săptămâna trecută după ce un avion-cisternă s-a prăbușit, a declarat pentru postul WCMH, afiliat ABC News în Ohio, că familia trece prin „cel mai mare coșmar pe care ni-l puteam imagina”.

„Acest lucru ar fi putut fi prevenit. Nu trebuia să fim în acest război. Este nejustificat, iar asta este consecința”, a spus Stephan Douglas într-un interviu acordat înainte ca Trump să facă declarațiile de duminică seară.

În aceeași zi, Trump și-a schimbat tonul și a intensificat presiunea asupra altor state pentru a se implica în apărarea Strâmtorii Ormuz.

Australia, Franța și Japonia se numără printre țările care au declarat că nu au planuri să trimită nave de război. Premierul britanic Keir Starmer a spus luni că lucrează împreună cu aliații europeni la „un plan viabil” pentru redeschiderea strâmtorii, dar a subliniat că Regatul Unit „nu va fi atras în războiul mai larg”.

Xavier Bettel, viceprim-ministrul Luxemburgului, a declarat că țara sa nu va ceda „șantajului” din partea Statelor Unite.

În discuția cu jurnaliștii, în timp ce se întorcea la Washington după un weekend petrecut la Mar-a-Lago, reședința sa din Florida, Trump a sugerat că eforturile SUA de a securiza strâmtoarea sunt făcute în principal în beneficiul altor state.

„Este aproape ca și cum am face asta din obișnuință, dar o facem și pentru câțiva aliați foarte buni pe care îi avem în Orientul Mijlociu”, a spus el.

Trump a afirmat că discută cu mai multe țări despre posibilitatea ca acestea să contribuie la apărarea strâmtorii, fără să le numească. Într-o postare anterioară pe rețelele sociale, el a spus că speră ca China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit și alte state să participe.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, liderul american a avertizat că NATO se confruntă cu „un viitor foarte rău” dacă nu ajută Statele Unite să protejeze Strâmtoarea Ormuz de atacurile iraniene.

Trump a mai spus că ar putea „amâna” deplasarea la un summit cu președintele Chinei, Xi Jinping, programat în această săptămână, până când va afla dacă China, aliată a Iranului, va decide să ofere sprijin.

Editor : Ș.A.