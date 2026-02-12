„Trump știa”: SUA au furnizat în secret mii de terminale Starlink protestatarilor din Iran

Pe fondul amenințărilor repetate de a ataca Iranul în timpul protestelor pe scară largă împotriva regimului de luna trecută, președintele Donald Trump părea să dea înapoi după ce autoritățile iraniene au acceptat să oprească execuțiile. Dar The Wall Street Journal a relatat joi că administrația SUA a trimis în secret mii de terminale de comunicații prin satelit Starlink în Iran pentru a ajuta protestatarii să ocolească blocarea internetului. În ultimele luni, Departamentul de Stat a achiziționat câteva mii de terminale, majoritatea în ianuarie.

Dispozitivele au fost introduse ilegal în țară. Aceasta este prima livrare directă de echipamente Starlink către Iran, scrie ynetnews.com.

Surse citate de ziar au declarat că Donald Trump era la curent cu livrările, deși nu este clar dacă el a aprobat personal planul.

În Iran, deținerea unui terminal Starlink este ilegală și poate duce la pedepse lungi cu închisoarea. În ciuda acestui fapt, mulți iranieni continuă să utilizeze dispozitivele.

Protestele la adresa regimului islamic din Iran au stârnit valuri de sprijin în Occident, inclusiv în Statele Unite, unde cetățenii și oficiali cu rang înalt i-au cerut lui Trump să intervină și să ajute demonstranții. Președintele a trimis forțe militare semnificative în regiune – o concentrare care continuă –, dar autoritățile iraniene au reprimat brutal protestele și au impus blocarea internetului. Trump a afirmat ulterior că amenințările sale au determinat Iranul să anuleze sute de execuții.

The Wall Street Journal relatează acum că, după represiunea violentă, care ar fi inclus uciderea a mii de protestatari, și pe fondul restricțiilor continue ale Internetului, administrația Trump a introdus ilegal aproximativ 6.000 de terminale Starlink în Iran pentru a susține activitatea opoziției împotriva regimului ayatollahilor.

Iranul a acuzat în mod repetat Statele Unite că încurajează „elementele ostile” împotriva regimului și a dat vina pe administrația Trump pentru tulburările din luna trecută. Oficialii americani au negat orice legătură directă cu protestele, dar WSJ sugerează că implicarea americană a fost mai mare decât se știa anterior.

Într-un articol separat publicat miercuri, aproape în același timp cu încheierea întâlnirii lui Trump cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, WSJ a afirmat că Pentagonul a ordonat unui alt portavion să se pregătească pentru desfășurarea în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescânde cu Iranul. Un oficial citat de ziar a declarat că ordinul ar putea fi emis în câteva ore, deși Trump nu a dat încă aprobarea finală și planurile ar putea încă să se schimbe.

Se așteaptă ca portavionul suplimentar să sosească în termen de două săptămâni, posibil USS George H.W. Bush. Trump a declarat miercuri că ia în considerare trimiterea mai multor portavioane în regiune dacă negocierile eșuează. Oficialii americani au menționat, de asemenea, USS George Washington și USS Gerald Ford ca potențiale candidate pentru desfășurarea în Orientul Mijlociu.

Editor : M.C