Trump: SUA vor scoate „puţin” petrol din rezervele strategice

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că Statele Unite vor elibera „puţin” petrol din rezervele strategice, într-un interviu acordat unui post de televiziune local în timpul unei vizite în Ohio (regiunea Marilor Lacuri).

„Vom elibera puţin, iar asta duce la scăderea preţurilor”, a declarat preşedintele american, întrebat despre Strategic Petroleum Reserve, denumirea dată în Statele Unite acestor stocuri de precauţie, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Miercuri, Agenţia Internaţională pentru Energie, din care Statele Unite sunt membre, a decis scoaterea fără precedent a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, în ideea de a stopa creşterea preţurilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Războiul cu Iranul a făcut ca exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, să se oprească aproape complet, iar producția din regiune să scadă. Prețul petrolului este cu peste 25% mai mare de la începutul conflictului, iar experții spun că intervenția IEA ar reprezenta doar o soluție pe termen scurt.

Editor : B.P.