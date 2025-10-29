Trump sugerează că știe că nu poate candida pentru al treilea mandat: „E păcat”

Președintele Trump pare să recunoască că nu este eligibil pentru un al treilea mandat, lamentându-se că acesta este un rezultat nefericit al interdicției constituționale pe care s-a gândit să o încalce de luni de zile, scrie The New York Times.

Vorbind cu reporterii la bordul avionului Air Force One, în drum spre Coreea de Sud, ultima etapă a turneului său diplomatic în trei țări din Asia, Trump a spus că este „păcat” că nu poate candida în 2028.

„Avem cea mai puternică economie pe care am avut-o vreodată, am cele mai mari scoruri în sondaje pe care le-am avut vreodată”, s-a lăudat el (rata sa de aprobare rămâne scăzută, la 43%, potrivit unei medii a New York Times). „Și, știți, pe baza a ceea ce am citit, cred că nu am voie să candidez. Așa că vom vedea ce se va întâmpla.”

Modificarea Constituției

Declarațiile au fost făcute după ce președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat marți că nu există nicio cale de ocolire a limitei de două mandate prevăzute de Constituție.

„Nu văd nicio modalitate de a modifica Constituția – nu văd nicio cale pentru asta”, a spus Johnson – dar nu înainte de a complimenta șapca „Trump 2028” pe care președintelui îi place să o poarte și să o afișeze în Biroul Oval, și de a remarca că era totuși amuzant să se joace cu această idee.

Trump, întrebat despre concluzia lui Johnson, pe care președintele Camerei Reprezentanților a spus că a discutat-o cu președintele, a spus că „nu vrea să vorbească despre asta” înainte de a enumera realizările, cum ar fi rezolvarea mai multor conflicte și creșterea prețurilor acțiunilor, care, potrivit lui, îl fac candidatul ideal.

De când a preluat din nou Casa Albă, Trump a sugerat în repetate rânduri că s-ar putea să nu mai plece niciodată. De câteva luni, Trump a discutat despre un al treilea mandat, oscilând între glume pentru a-și provoca criticii și semnale că acesta ar fi unul dintre numeroasele moduri în care ar încerca să testeze limitele autorității sale constituționale.

„E păcat”

Chiar și sâmbătă, Trump a spus: „Mi-ar plăcea să o fac”, când a fost întrebat despre un nou mandat de patru ani.

Întrebat miercuri dacă glumea sau era serios în privința unui al treilea mandat, Trump a declarat că a acceptat cel de-al 22-lea amendament, care stipulează că nimeni nu poate fi ales președinte de mai mult de două ori (consecutiv sau nu).

„Dacă îl citiți, este destul de clar – nu am voie să candidez”, a spus el. „Păcat.”

Săptămâna trecută, Stephen K. Bannon, fostul strateg al lui Trump, a spus vag că există „un plan” pentru a-l ajuta pe președinte să fie ales pentru un al treilea mandat.

„Trump va fi președinte în 2028, iar oamenii ar trebui să se obișnuiască cu asta”, a spus el.

Aliații lui Trump au lansat posibilitatea găsirii unei portițe legale, cum ar fi un scenariu în care Trump candidează ca vicepreședinte și ajunge președinte odată ce este ales.

Luni, Trump a declarat că, deși ar fi legal să facă acest lucru, nu ar dori să o facă. „Aș exclude această posibilitate, pentru că este prea ingenioasă”, a spus el. „Cred că oamenilor nu le-ar plăcea asta.”

Domnul Trump a declarat că Partidul Republican are alți candidați excelenți și a lansat ideea ca vicepreședintele său, JD Vance, și secretarul de Stat Marco Rubio să candideze împreună.

