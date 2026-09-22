Adunarea Generală a ONU, cea mai importantă reuniune a Națiunilor Unite, începe marți la New York. Președintele SUA, Donald Trump, susține un discurs de la tribuna Națiunilor Unite, abordând chestiuni fierbinți de actualitate, de la conflictul din Iran la războiul din Ucraina, acordul privind Groenlanda și succesele sale în materie de misiuni pacificatoare. Președintele american a susținut, la ONU, că a oprit opt războaie, „prin relațiile sale speciale”, promițând încheierea „în curând” a crizei petrolului, relatează focus.de.

„Este o onoare să vă întâmpinăm în Statele Unite, în momentul în care sărbătorim 250 de ani de independență și de glorioasă libertate. După 250 de ani, cauza libertății și-a găsit o patrie, și mă bucur să vă spun cu mândrie că America s-a întors”, a declarat președintele american.

Trump speaks at the UN General Assembly. Here are the main points:



📌 America is back, and our country is stronger today than ever before.



📌 Our economy is the envy of the world. The entire world benefits from the wealth, strength, and dynamism of a revitalized America.



📌… pic.twitter.com/jTx5SCuLhW — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2026

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi, în discursul său adresat Adunării Generale a ONU, că el „face pace”, în timp ce alţii doar vorbesc despre ea.

„În timp ce alţii au vorbit despre pace, eu am făcut pace. În timp ce alţii au ignorat ameninţările, eu le-am confruntat. În timp ce alţii au vorbit despre curaj, Statele Unite l-au demonstrat. În timp ce alţii au promis, au promis putere, eu am folosit-o pentru a face din Statele Unite cea mai puternică ţară din lume”, a declarat el.

El a citat ca exemple Cambodgia, Thailanda, Congo, Rwanda, India, Armenia, Azerbaidjanul și războiul dintre Israel și Hamas.

'While others have talked, I have acted; While others have spoken of peace, I have made peace; While others have ignored threats, I have confronted them'



Donald Trump addresses the UN General Assemblyhttps://t.co/XJ6At2YThH



📺 Sky 501 pic.twitter.com/m12KPb2uyi — Sky News (@SkyNews) September 22, 2026

„Anihilare” sau acord cu Iranul

Regimul iranian este „slab și disperat”, a susținut Trump. Criza petrolului se va termina în curând, a asigurat el.

El a declarat că estimează că SUA vor încheia un acord cu Iranul după alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

„Cred că vom încheia un acord imediat după alegeri, pentru că nu are sens pentru ei să nu o facă. Ei aşteaptă să vadă cum mă voi descurca la alegerile de la jumătatea mandatului”, a spus Trump în timpul discursului susţinut în faţa Adunării Generale a ONU.

El a mai afirmat că trebuie să decidă între a „anihila” Iranul sau a încheia o „înţelegere” cu Teheranul.

Trump to the UN: "Do I annihilate the Islamic Republic, and do it quickly? Do I drive them into hell?" pic.twitter.com/cIYBO1Mp3w — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2026

În discursul său de la ONU, Donald Trump a afirmat că „armata americană a distrus programul nuclear sub munți de moloz”.

El a subliniat pericolul pe care Teheranul l-ar putea reprezenta pentru Europa. „Regimul iranian a continuat să-și consolideze arsenalul de rachete și drone care amenințau securitatea tuturor membrilor forțelor americane din regiune, precum și a tuturor celorlalți din regiune. Credeau că sunt capabili să lovească Europa și erau foarte mândri de asta. Sper că Europa este conștientă de acest lucru”, a declarat președintele Statelor Unite.

„Dacă ar fi reușit, acest regim criminal ar fi putut răspândi teroare și moarte pentru totdeauna”, a spus Trump, care a apărat atacurile asupra Iranului. El a susținut că în timpul Operațiunii Midnight Hammer din iunie 2025, armata americană a distrus complet programul nuclear al Iranului.

Trump a cerut, de asemenea, „izolare economică completă” a Iranului. Aceasta trebuie să rămână în vigoare până când Teheranul își încetează atacurile asupra navelor comerciale, își abandonează ambițiile nucleare și își pune capăt sprijinului pentru grupările teroriste, a declarat Trump la New York.

„Regimul” iranian se comportă „rău”, a continuat Trump. Totuși, acesta nu este un semn de forță și încredere, ci de „slăbiciune și disperare”.

Președintele SUA a vorbit apoi despre acordul-cadru de pace dintre Israel și Hamas. „Toți ostaticii luați din Israel care mai rămăseseră în Gaza s-au întors acasă în siguranță. Nimeni nu credea că un astfel de acord se va întâmpla vreodată. Noi l-am făcut”, a spus Donald Trump.

„Un acord între Rusia și Ucraina va fi încheiat mai devreme decât ne-am putea imagina”

În ceea ce privește Ucraina, Trump crede că un acord între Rusia și Ucraina va fi încheiat „mai devreme decât ne-am imagina”. El a abordat evoluțiile războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a spus că aproximativ 25.000 de oameni mor în luptă în fiecare lună. Trump susține că urmărește în mod regulat imagini din timpul războiului, descriind scenele ca fiind oribile.

Președintele american urmează să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu ocazia Adunării Generale a ONU de la New York.

Trump anunță construirea a două baze militare în Groenlanda

Președintele american a anunțat că va înființa două baze militare în acest teritoriu din Atlanticul de Nord. Cu câteva zile în urmă, el s-a felicitat pentru încheierea unui acord istoric prin care Statelor Unite li se încredințează apărarea teritoriului danez, chiar dacă tratatele anterioare, încă de la cel de-al Doilea Război Mondial, confirmau prezența militară americană.

„Avem mai multe muniții decât ne-am putea imagina vreodată că vom folosi”: Trump oferă asigurări cu privire la rezervele militare americane.

Președintele Donald Trump a declarat că este „fals” faptul că Statele Unite ar avea lipsă de muniție, afirmând că „avem mai multe muniții decât ne-am putea imagina vreodată că vom folosi”.

Statele Unite produc muniție „la niveluri nemaiîntâlnite până acum”, a afirmat el în discursul său. „Ne mărim stocurile mai repede ca niciodată”, a adăugat el.

Promite sfârșitul regimului din Cuba

Reprezentanții cubanezi la Adunarea Generală a ONU și-au părăsit locurile în timpul criticilor lui Trump la adresa națiunii. „Este un stat complet eșuat”, a spus Trump în timpul discursului său. „Cuba eșuează cum nu s-a mai întâmplat niciodată.” La scurt timp după aceea, delegația cubaneză putea fi văzută în transmisiunea în direct din sală ridicându-se în picioare și îndreptându-se spre ieșire.

Trump a declarat că secretarul de Stat Marco Rubio era implicat profund în negocieri cu Cuba. „Să vedem ce se întâmplă. Nu vom permite un refugiu pentru adversarii străini, de unde aceștia pot amenința America chiar la ușa noastră – chiar la ușa noastră”, a spus Trump.

„Regimul cubanez a colaborat, de asemenea, timp de decenii cu radicali de stânga și rețele comuniste aici, în Statele Unite.”

„Acest regim va cădea”, a declarat președintele Statelor Unite referindu-se la Cuba, țară aflată sub embargo petrolier de la începutul anului.

„În Cuba, regimul comunist este supus unei presiuni fără precedent”, a afirmat Donald Trump. Washingtonul a impus în luna august o nouă serie de sancțiuni împotriva Havanei.

Președintele american dorește ca termenul de „super-inteligență” să fie folosit pentru a descrie IA

Președintele Donald Trump a declarat marți că documentele guvernului american vor folosi de acum înainte termenul „super-inteligență” în locul celui de „inteligență artificială” și și-a reiterat declarațiile anterioare potrivit cărora avertismentele privind IA nu ar fi decât o farsă.

„De acum înainte, toate documentele americane și, sperăm, cele din întreaga lume, vor fi modificate pentru a utiliza termenul mult mai precis de «super» în locul celui de «artificială». Așadar, este vorba de «super-inteligență», a declarat Donald Trump. „Nu voi frâna dezvoltarea a ceva ce va fi mai important decât revoluția industrială”, a adăugat el.

Apel către țările membre să se retragă din Curtea Penală Internațională

Președintele american a făcut apoi un apel către toate țările membre ale Curții Penale Internaționale (CPI) să se retragă din această instituție, pe care a acuzat-o că este „scăpată de sub control”.

„Statele Unite se opun la fel de ferm acestei instituții scăpate de sub control, care este Curtea Penală Internațională”, a declarat el de la tribună.

„Fac apel la toate țările membre ale CPI să se retragă oficial și imediat din această instituție scăpată de sub control.”