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Trump susține că Putin vrea pace mai mult decât Zelenski, în timp ce atacurile rusești continuă în Ucraina

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Zelenski cere SUA să se asigure că Rusia respectă armistițiul energetic Zelenski: Atacurile rusești continuă în pofida anunțului lui Trump

Președintele american Donald Trump nu s-a arătat dispus să pună mai multă presiune asupra Rusiei din cauza războiului din Ucraina, în pofida criticilor la adresa abordării sale recente, sugerând în schimb că Ucraina trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la un acord de pace.

Întrebat de un jurnalist despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice, în pofida armistițiului energetic pe care l-a anunțat, Trump a declarat: „Va trebui să văd despre ce este vorba, pentru că au existat încălcări de ambele părți”, relatează marți dpa preluată de Agerpres.

Apoi, întrebat cum intenționează să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să respecte armistițiul, Trump a spus: „Cred că ceea ce se întâmplă este că el vrea să ajungă la un acord, și trebuie să-l convingem pe (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski să vrea să încheie un acord”.

Deși jurnaliștii au continuat să-l întrebe dacă Putin este interesat de un acord de pace, în condițiile în care atacurile în Ucraina continuă, Trump s-a abținut să critice Kremlinul.

„Cred că vor încheia un acord. Cred că, de fapt, Putin vrea să încheie un acord mai mult decât Zelenski”, a spus Trump.

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Zelenski cere SUA să se asigure că Rusia respectă armistițiul energetic

Anterior, în cursul zilei de luni, Zelenski a făcut apel la SUA să se asigure că Rusia respectă armistițiul energetic anunțat de Trump.

„Așteptăm să vedem ce pași specifici sunt gata americanii să întreprindă”, a declarat Zelenski într-o intervenție online la Forumul de securitate de la Varșovia.

Liderul ucrainean a spus că Ucraina a fost surprinsă de anunțul făcut de Trump pe rețelele sociale, potrivit căruia toate atacurile asupra infrastructurii energetice din război vor înceta imediat.

„Și imediat după ce postarea a fost publicată, Rusia a efectuat un atac țintit asupra unei centrale electrice din Harkov, provocând noi pagube asupra sistemului nostru energetic”, a spus el.

Zelenski a subliniat că Kievul este pregătit să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice dacă Rusia va proceda la fel.

El a spus că forțele ucrainene s-au abținut să atace rafinăriile rusești în timpul nopții, ca răspuns la anunțul lui Trump.

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Zelenski: Atacurile rusești continuă în pofida anunțului lui Trump

Cu toate acestea, dronele rusești au continuat să atace Kievul luni dimineață, a spus Zelenski.

„Deci, pentru moment, acesta este răspunsul lui Putin pentru Trump: atacuri rusești. Dar așteptăm, așteptăm detaliile conversației dintre americani și ruși”, a mai spus președintele ucrainean.

Decizia lui Trump de a importa mii de tone de combustibil din Rusia a fost criticată de aliații europeni, dar și de mai mulți senatori americani, inclusiv din Partidul Republican.

Aceștia au susținut că înțelegerea este ilegală, invocând interdicția impusă de Congres în 2022 asupra importurilor de produse energetice din Rusia, măsură menită să împiedice finanțarea războiului rus de către SUA.

Editor : Ana Petrescu

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