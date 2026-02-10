Live TV

Trump trasează „linia roșie" pentru Israel înaintea întâlnirii cu Netanyahu: anexarea Cisiordaniei, exclusă

Donald Trump
Casa Albă a reiterat poziţia lui Donald Trump faţă de anexarea Cisiordaniei de către Israel. Preşedintele american va discuta, miercuri la Washington cu premierul Benjamin Netanyahu.

„O Cisiordanie stabilă menţine Israelul în siguranţă şi este în conformitate cu obiectivul acestei administraţii de a realiza pacea în regiune”, a declarat un oficial de la Casa Albă, înainte de o vizită planificată la Washington a premierului israelian Benjamin Netanyahu, relatează marţi Reuters şi Xinhua preluate de Agerpres.

Trump a afirmat în repetate rânduri că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, aceasta fiind considerată o „linie roşie” de către liderii arabi şi un element cheie al acordului de pace elaborat de SUA care a pus capăt anul trecut conflictului israeliano-palestinian din Fâşia Gaza.

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu voi permite. Nu se va întâmpla”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la Casa Albă în septembrie.

Cu toate acestea, raportul nu afirmă că Trump va bloca extinderea coloniilor evreieşti în Cisiordania, ci doar că liderul de la Casa Albă se opune anexării oficiale a teritoriului palestinian.

Trump urmează să discute miercuri, la Casa Albă, cu Netanyahu despre Iran, potrivit unui scurt comunicat al biroului premierului israelian. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată în decembrie anul trecut.

Cabinetul de securitate israelian a aprobat duminică decizia de a intensifica controlul asupra Cisiordaniei şi de a extinde coloniile evreieşti de acolo, stârnind reacţii de condamnare la nivel internaţional.

