Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”

Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat premierului britanic Keir Starmer că i-a luat „prea mult timp” timp pentru a autoriza SUA să utilizeze baza militară cheie din Diego Garcia, în Oceanul Indian, împotriva Iranului.

Premierul laburist a anunţat duminică seara că a acceptat ca SUA să utilizeze bazele militare britanice pentru a lovi amplasamentele cu rachete iraniene, aşa cum au solicitat americanii.

Printre acestea se numără şi baza strategică Diego Garcia, din arhipelagul Chagos.

„A durat mult prea mult. Mult prea mult”, a declarat preşedintele american într-un interviu acordat luni cotidianului The Daily Telegraph, potrivit Agerpres.

„Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”, a adăugat el.

Editor : B.P.