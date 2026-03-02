Live TV

Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”

Data publicării:
Donald Trump la telefon
Donald Trump la telefon. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat premierului britanic Keir Starmer că i-a luat „prea mult timp” timp pentru a autoriza SUA să utilizeze baza militară cheie din Diego Garcia, în Oceanul Indian, împotriva Iranului.

Premierul laburist a anunţat duminică seara că a acceptat ca SUA să utilizeze bazele militare britanice pentru a lovi amplasamentele cu rachete iraniene, aşa cum au solicitat americanii.

Printre acestea se numără şi baza strategică Diego Garcia, din arhipelagul Chagos.

„A durat mult prea mult. Mult prea mult”, a declarat preşedintele american într-un interviu acordat luni cotidianului The Daily Telegraph, potrivit Agerpres.

„Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”, a adăugat el.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
2
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
racheta balsitica lansata
3
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
Strait of Hormuz
4
Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței...
profimedia-1079236515
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Al treilea atac asupra Israelului. Iranul nu va...
Lovitură de teatru, după bombardamentele din Iran
Digi Sport
Lovitură de teatru, după bombardamentele din Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Medicul lui Netanyahu, explicații după ce Iranul a susținut că biroul premierului israelian ar fi fost lovit: „Totul e o minciună”
ilie bolojan intr-o intalnire la guvern, alaturi de catalin preedoiu si marian neacsu
Şedinţă la Guvern privind situaţia din Orientul Mijlociu. „În această seară, vor ajunge la București cetățeni români din Israel”
incendiu la rafinarie
Incendiu la una din cele mai mari rafinării din Arabia Saudită. Instalația, lovită de resturi de drone iraniene
Strâmtoarea Ormuz.
Cât ar costa blocajul din Strâmtoarea Ormuz, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Chisăliţă: „Este artera energetică a lumii”
tanc steag iran
Germania nu va ataca Iranul, dar își va proteja militarii. Cancelarul Merz discută la Washington cu Trump
Recomandările redacţiei
oana toiu
Țoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie...
avion f-15 in kuwait
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce...
adrian cozma
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, printre românii...
USA vs Iran
De ce în Iran se strigă „moarte Americii”, iar alte țări din Orientul...
Ultimele știri
Rusia exclude vreun ajutor militar pentru Iran. „Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă”
Ipocrizie marca Putin. În timp ce omoară civili în Ucraina, condamnă agresiunea SUA din Iran: „Încalcă principiile internaționale”
Iranul acuză noi atacuri asupra uzinei nucleare de la Natanz: „Au atacat în mijlocul negocierilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau mână liberă”. Ce se va întâmpla cu...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Cillian Murphy și soția sa, decizie inedită după ani trăiți departe de lumina reflectoarelor. Fanii spun că e...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-ar fi găsit pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Filmul aflat în fruntea box office-ului nord-american. Top 10 pelicule cu cele mai mari încasări în weekend
UTV
Dorian Popa a fost la un pas de moarte în Japonia. O explozie i-a zguduit locuința în toiul nopții