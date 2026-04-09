Analiză Trump urmează modelul Nixon: tactica „nebunului” funcționează, dar poate avea costuri politice majore

Donald Trump / Richard Nixon. Foto: Profimedia Images
„Teoria nebunului" a lui Nixon, reluată de Trump Lecții istorice și paralele actuale Iranul și strâmtoarea Ormuz Moștenirea lui Nixon și inspirația lui Trump

Donald Trump pare să fi preluat strategia diplomatică a lui Richard Nixon în amenințările recente la adresa Iranului, dar ar putea să se gândească mai bine la soarta pe care a avut-o fostului președinte, scrie The Guardian.

„Teoria nebunului” a lui Nixon, reluată de Trump

Donald Trump și-a arătat de mult timp admirația pentru Richard Nixon, indiferent de scandalul Watergate și de plecarea acestuia din funcție în disgrație.

Președintele american a dus însă tributul la un alt nivel, amenințând să „șteargă Iranul ca civilizație”, înainte de a renunța, după ce regimul de la Teheran a acceptat – la un preț – redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Modelul este „teoria nebunului” a lui Nixon, concepută pentru a determina adversarii să se îndoiască de sănătatea și stabilitatea mintală a liderului și să fie intimidați să cedeze în moduri improbabile.

Nixon explicase ideea viitorului său șef de cabinet, Bob Haldeman, pe plaja Pacificului în 1968, înainte de a fi ales președinte.

„Îi vreau pe nord-vietnamezi să creadă că am ajuns în punctul în care aș putea face orice ca să opresc războiul. Vom transmite pur și simplu că «pentru Dumnezeu, știți că Nixon este obsedat de comuniști. Nu-l putem opri când se înfurie – și are mâna pe butonul nuclear» – și Ho Chi Minh însuși va fi la Paris în două săptămâni rugându-se pentru pace”, spunea atunci Nixon.

Lecții istorice și paralele actuale

Nixon a revenit asupra conceptului de mai multe ori, inclusiv față de oficialii sovietici, pentru a fi perceput ca „ușor nebun” și „capabil de brutalitate extremă”.

Deși tacticile sale au generat o perioadă de detente cu URSS și semnarea a două tratate de control al armelor, aplicarea lor în Vietnam a dus la bombardamente masive asupra Hanoiului în 1972, cu scopul de a forța negocieri.

Psihiatrii lui Nixon s-au îngrijorat că „poate nu este omul potrivit să aibă degetul pe butonul nuclear”, iar strategia a avut prețuri mari pentru reputația și moralitatea sa.

Iranul și strâmtoarea Ormuz

Trump a aplicat tactica similară imediat după amenințările apocaliptice la adresa Iranului, reușind să obțină redeschiderea strâmtorii Ormuz – o arteră strategică pentru aproximativ 20% din petrolul global – și un tarif de 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care trece.

Ali Vaez, director al programului Iran la International Crisis Group, subliniază: „Pentru că nu a obținut niciun fel de victorie curată până acum, probabil caută un gest magistral pentru a putea declara succes fără ca criticii să poată submina narațiunea.”

Deși amenințările puternice pot evita o invazie pe teren și pot forța Iranul să ofere o cale de ieșire, tacticile agresive afectează reputația Statelor Unite și ridică întrebări privind sănătatea mentală și aptitudinea lui Trump pentru funcție.

Moștenirea lui Nixon și inspirația lui Trump

Trump a fost inspirat de Nixon încă din anii ’80, când cei doi au corespondat, iar Roger Stone, un apropiat al lui Trump, a lucrat și el cu Nixon și are un tatuaj cu fostul președinte.

Totuși, analogia cu Nixon aduce un avertisment: repetarea tacticilor „nebunului” poate ajuta pe termen scurt, dar poate avea un cost mare pentru credibilitatea și imaginea liderului.

Nixon a plătit un preț ridicat pentru asocierea identității sale cu jocul nebunului – iar Trump ar putea descoperi că istoria se repetă.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
Petrolier
1
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
5
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump meets with Mark Rutte - Washington, United States - 13 Mar 2025
Rutte înțelege dezamăgirea lui Trump privind NATO: Unele țări puse la încercare au eșuat, dar marea majoritatea au făcut ce au promis
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Reacții internaționale dure după atacurile Israelului din Liban, soldate cu sute de morți
spion profimedia
Spionii și puterea politică: viitorul schimbului de informații dintre serviciile secrete americane și cele europene în epoca Trump
harta cuba havana florida miami
Strategia dublă a lui Donald Trump privind Cuba: presiune publică și contacte secrete
trump europa europeni
„Este un tipar.” Europa se teme că va rămâne cu nota de plată, după acordul lui Trump cu Iranul
Recomandările redacţiei
mae
MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind...
pompa benzina
Ministrul Energiei: La fiecare creștere cu 10 dolari a barilului de...
piese lego cu figura lui trump si satan
Ce este „slopaganda”. Cum și de ce SUA și Iranul inundă spațiul...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
Ultimele știri
Românii, printre cei mai implicați angajați din Europa. Clasamentul global al stresului: diferențe majore între americani și europeni
De ce se vopsesc ouăle roșii de Paște 2026. Semnificația tradiției respectate de români în fiecare an
The Guardian: Într-un război fără câștigători, Netanyahu pare să fi piedut cel mai mult
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu a ignorat sfatul medicilor pentru naționala României: „Nu am ce să fac. Așa am început, așa...
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Casa de Pensii, eșec total cu biletele de tratament. Mult mai puține, întârziate 4 luni. Când începe programul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...