Donald Trump pare să fi preluat strategia diplomatică a lui Richard Nixon în amenințările recente la adresa Iranului, dar ar putea să se gândească mai bine la soarta pe care a avut-o fostului președinte, scrie The Guardian.

„Teoria nebunului” a lui Nixon, reluată de Trump

Donald Trump și-a arătat de mult timp admirația pentru Richard Nixon, indiferent de scandalul Watergate și de plecarea acestuia din funcție în disgrație.

Președintele american a dus însă tributul la un alt nivel, amenințând să „șteargă Iranul ca civilizație”, înainte de a renunța, după ce regimul de la Teheran a acceptat – la un preț – redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Modelul este „teoria nebunului” a lui Nixon, concepută pentru a determina adversarii să se îndoiască de sănătatea și stabilitatea mintală a liderului și să fie intimidați să cedeze în moduri improbabile.

Nixon explicase ideea viitorului său șef de cabinet, Bob Haldeman, pe plaja Pacificului în 1968, înainte de a fi ales președinte.

„Îi vreau pe nord-vietnamezi să creadă că am ajuns în punctul în care aș putea face orice ca să opresc războiul. Vom transmite pur și simplu că «pentru Dumnezeu, știți că Nixon este obsedat de comuniști. Nu-l putem opri când se înfurie – și are mâna pe butonul nuclear» – și Ho Chi Minh însuși va fi la Paris în două săptămâni rugându-se pentru pace”, spunea atunci Nixon.

Lecții istorice și paralele actuale

Nixon a revenit asupra conceptului de mai multe ori, inclusiv față de oficialii sovietici, pentru a fi perceput ca „ușor nebun” și „capabil de brutalitate extremă”.

Deși tacticile sale au generat o perioadă de detente cu URSS și semnarea a două tratate de control al armelor, aplicarea lor în Vietnam a dus la bombardamente masive asupra Hanoiului în 1972, cu scopul de a forța negocieri.

Psihiatrii lui Nixon s-au îngrijorat că „poate nu este omul potrivit să aibă degetul pe butonul nuclear”, iar strategia a avut prețuri mari pentru reputația și moralitatea sa.

Iranul și strâmtoarea Ormuz

Trump a aplicat tactica similară imediat după amenințările apocaliptice la adresa Iranului, reușind să obțină redeschiderea strâmtorii Ormuz – o arteră strategică pentru aproximativ 20% din petrolul global – și un tarif de 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care trece.

Ali Vaez, director al programului Iran la International Crisis Group, subliniază: „Pentru că nu a obținut niciun fel de victorie curată până acum, probabil caută un gest magistral pentru a putea declara succes fără ca criticii să poată submina narațiunea.”

Deși amenințările puternice pot evita o invazie pe teren și pot forța Iranul să ofere o cale de ieșire, tacticile agresive afectează reputația Statelor Unite și ridică întrebări privind sănătatea mentală și aptitudinea lui Trump pentru funcție.

Moștenirea lui Nixon și inspirația lui Trump

Trump a fost inspirat de Nixon încă din anii ’80, când cei doi au corespondat, iar Roger Stone, un apropiat al lui Trump, a lucrat și el cu Nixon și are un tatuaj cu fostul președinte.

Totuși, analogia cu Nixon aduce un avertisment: repetarea tacticilor „nebunului” poate ajuta pe termen scurt, dar poate avea un cost mare pentru credibilitatea și imaginea liderului.

Nixon a plătit un preț ridicat pentru asocierea identității sale cu jocul nebunului – iar Trump ar putea descoperi că istoria se repetă.

Editor : Ana Petrescu