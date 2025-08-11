Trump va avea o videoconferință cu liderii europeni pentru a coordona negocierile cu Putin, din Alaska

Liderii europeni vor organiza miercuri o videoconferință înaintea unei discuții cu președintele american Donald Trump pentru a coordona negocierile cu președintele rus Vladimir Putin în vederea încheierii războiului din Ucraina, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german. Videoconferința are loc înaintea întâlnirii programate între Trump și Putin în Alaska, vineri. Trump a declarat că părțile implicate în război sunt aproape de un acord care ar putea rezolva conflictul care durează de trei ani și jumătate, scrie TVPWorld.

Trump a declarat că acordul ar implica „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”, sugerând că Ucraina ar trebui să cedeze părți importante din teritoriul său, un rezultat care, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și aliaților săi europeni, nu ar face decât să încurajeze agresiunea Rusiei.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a declarat că Zelenski și oficialii UE și NATO urmau să participe miercuri, la ora 14:00 CET (12:00 GMT), la o reuniune virtuală găzduită de Berlin, împreună cu liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei, a declarat purtătorul de cuvânt.

Aceștia vor discuta opțiunile de intensificare a presiunii asupra Rusiei, etapele unui eventual proces de pace și viitorul teritoriilor ocupate de Rusia, precum și garanțiile de securitate pentru Ucraina, a precizat purtătorul de cuvânt.

Este de aşteptat ca la această discuţie telefonică să mai participe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Liderii europeni vor organiza apoi, la ora 15:00 CET, o videoconferință cu Trump și vicepreședintele SUA, JD Vance.

În cele din urmă, așa-numita „coaliție a celor dispuși” – grupul de țări care lucrează la planuri de sprijinire a Ucrainei în cazul unui armistițiu – se va reuni la ora 16:30 pentru o întâlnire găzduită de Germania, Franța și Marea Britanie, a declarat purtătorul de cuvânt.

Întâlnirea planificată între Trump şi Putin va avea loc la peste trei ani după ce Rusia a invadat Ucraina, iar guvernul german a subliniat importanţa implicării Ucrainei în orice soluţie de pace.



Summitul ar putea fi "un moment foarte, foarte important pentru evoluţia ulterioară a acestui război teribil", a declarat luni, la Berlin, adjunctul purtătorului de cuvânt al guvernului german, Steffen Meyer.



El s-a referit la declaraţiile cancelarului Merz, care a explicat la postul de televiziune public german ARD că se bazează pe implicarea ucrainenilor.



Purtătorul de cuvânt a spus că "dacă scopul este de a realiza o pace cu adevărat durabilă şi justă, atunci este complet exclus să obţinem acest lucru peste capul poporului ucrainean".



Polonia a subliniat, de asemenea, implicarea Ucrainei în orice soluţie de pace înaintea întâlnirii planificate între Trump şi Putin.



Kievul respinge cu fermitate orice concesii teritoriale.

Editor : Marina Constantinoiu