Live TV

Trump va avea o videoconferință cu liderii europeni pentru a coordona negocierile cu Putin, din Alaska

Data publicării:
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Call With French President Emmanuel Macron, Kiev, Ukraine - 20 May 2025
Zelenski se teme că Putin îl va păcăli pe Trump și nu are intenții de pace. Foto/ Profimedia

Liderii europeni vor organiza miercuri o videoconferință înaintea unei discuții cu președintele american Donald Trump pentru a coordona negocierile cu președintele rus Vladimir Putin în vederea încheierii războiului din Ucraina, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german. Videoconferința are loc înaintea întâlnirii programate între Trump și Putin în Alaska, vineri. Trump a declarat că părțile implicate în război sunt aproape de un acord care ar putea rezolva conflictul care durează de trei ani și jumătate, scrie TVPWorld.

Trump a declarat că acordul ar implica „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”, sugerând că Ucraina ar trebui să cedeze părți importante din teritoriul său, un rezultat care, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și aliaților săi europeni, nu ar face decât să încurajeze agresiunea Rusiei.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a declarat că Zelenski și oficialii UE și NATO urmau să participe miercuri, la ora 14:00 CET (12:00 GMT), la o reuniune virtuală găzduită de Berlin, împreună cu liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei, a declarat purtătorul de cuvânt.

Aceștia vor discuta opțiunile de intensificare a presiunii asupra Rusiei, etapele unui eventual proces de pace și viitorul teritoriilor ocupate de Rusia, precum și garanțiile de securitate pentru Ucraina, a precizat purtătorul de cuvânt.

Este de aşteptat ca la această discuţie telefonică să mai participe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Liderii europeni vor organiza apoi, la ora 15:00 CET, o videoconferință cu Trump și vicepreședintele SUA, JD Vance.

În cele din urmă, așa-numita „coaliție a celor dispuși” – grupul de țări care lucrează la planuri de sprijinire a Ucrainei în cazul unui armistițiu – se va reuni la ora 16:30 pentru o întâlnire găzduită de Germania, Franța și Marea Britanie, a declarat purtătorul de cuvânt.

Întâlnirea planificată între Trump şi Putin va avea loc la peste trei ani după ce Rusia a invadat Ucraina, iar guvernul german a subliniat importanţa implicării Ucrainei în orice soluţie de pace.

Summitul ar putea fi "un moment foarte, foarte important pentru evoluţia ulterioară a acestui război teribil", a declarat luni, la Berlin, adjunctul purtătorului de cuvânt al guvernului german, Steffen Meyer.

El s-a referit la declaraţiile cancelarului Merz, care a explicat la postul de televiziune public german ARD că se bazează pe implicarea ucrainenilor.

Purtătorul de cuvânt a spus că "dacă scopul este de a realiza o pace cu adevărat durabilă şi justă, atunci este complet exclus să obţinem acest lucru peste capul poporului ucrainean".

Polonia a subliniat, de asemenea, implicarea Ucrainei în orice soluţie de pace înaintea întâlnirii planificate între Trump şi Putin.

Kievul respinge cu fermitate orice concesii teritoriale.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
3
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
5
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Digi Sport
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital...
Donald Trump
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua...
grindeanu
Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea...
copii care alearga pe langa fantani
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță...
Ultimele știri
Un bărbat a stat timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere în sufragerie, acoperit cu o pătură
Sute de persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei din cauza incendiilor de vegetaţie și peste 700 de pompieri luptă cu flăcările
Semnalul GPS din țările baltice este perturbat, iar bruiajul vine de la o bază militară secretă rusă. Și România semnalează probleme
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ursula si volodimir
Ucraina primește 1,6 miliarde de euro din profiturile UE obținute din active rusești înghețate
Președintele SUA. Donald Trump
Gafa lui Donald Trump: Merg vineri în Rusia, mă întâlnesc cu Putin
Vladimir Soloviov. Foto- Profimedia Images
Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul
GmZbSBEn2DpXQ8WB-ezgif.com-optimize
Cu tancul împotriva motocicliștilor: Cum au prins ucrainenii în ambuscadă o grupare de asalt pe motociclete a rușilor
palestinieni fasia gaza
Netanyahu șochează: „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit...
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui...
Adevărul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Concurență pentru CFR Cluj! Vor să îl transfere pe Andrei Coubiș
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”