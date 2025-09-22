Live TV

Trump va fi din nou față în față cu Zelenski. Cu cine mai are întâlniri liderul de la Casa Albă

Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Donald Trump și Volodimir Zelenski, întrevedere pe 18 august la Washington D.C. Foto: Profimedia Images

Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor întâlni, marți la New York, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un briefing.

Întâlnirea va avea loc în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, care este așteptată să reunească lideri din aproape 150 de țări, notează Kyiv Independent.

Pe lângă întrevederea cu Zelenski, Trump va avea discuții bilaterale cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, președintele Argentinei Javier Milei și oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene.

Președintele american va convoca și un summit multilateral cu lideri din Qatar, Arabia Saudită, Indonezia, Turcia, Pakistan, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Iordania.

De asemenea, Trump urmează să susțină un discurs la deschiderea celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a adăugat Leavitt.

Ultima întrevedere între Trump și Zelenski a avut loc pe 18 august, la o reuniune cu oficiali europeni la Casa Albă, la doar două zile după ce liderul de la Casa Albă s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Donald Trump a promis să pregătească discuții directe între președinții rus și ucrainean, însă efortul a eșuat după ce Putin l-a invitat pe Zelenski la Moscova și a respins alte locuri în care să se vadă.

Vorbind pe 15 septembrie, Trump a remarcat că „ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, sugerând că ar putea fi nevoit să intervină pentru a facilita discuții directe între cei doi lideri.

Kievul a refuzat propunerea de negocieri la Moscova, după care Putin a declarat că un acord privind teritoriile ocupate este „imposibil”.

Zelenski a reiterat că nu va călători în Rusia pentru negocieri, dar a afirmat în repetate rânduri că este pregătit să se întâlnească cu Putin pe teren neutru.

În ciuda amenințărilor cu măsuri mai dure, Trump a implementat până acum doar tarife secundare împotriva Indiei pentru achizițiile sale de petrol rusesc, în timp ce a relaxat unele sancțiuni mai vechi împotriva Rusiei.

