Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean. „Sunt dezvoltator imobiliar, recunosc un teren bun”

Președintele american Donald Trump stârnește din nou controverse după o afirmație referitoare la Crimeea făcută într-un interviu pentru Newsmax. El a descris Crimeea drept „cea mai valoroasă parte” a Ucrainei și a susținut că peninsula are „patru laturi de ocean”. În realitate, Crimeea este înconjurată de Marea Neagră și de Marea Azov, nu de oceane.

„Crimeea este, de departe, cea mai valoroasă parte a Ucrainei. Știți la ce mă refer. Patru laturi de ocean. Cea mai frumoasă bucată de pământ. Sunt dezvoltator imobiliar. Știu să recunosc un teren bun”, a declarat Trump, în interviul acordat Newsmax TV.

🇺🇸‼️🇺🇦 Trump: Look, it really began with Barack Hussein Obama when they made them give up Crimea. Crimea is the most valuable part, by far, of Ukraine. You know what I'm talking about. Four sides of ocean. Most beautiful piece of land. I'm a real estate developer. I know good land. They gave up Crimea. — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 16, 2026

Barack Obama este de vină

Trump a pus totodată originile războiului pe seama Administrației fostului președinte Barack Obama, afirmând că Ucraina a fost obligată să renunțe la Crimeea în timpul mandatului acestuia.

Crimeea este o peninsulă din nordul Mării Negre, legată de partea continentală a Ucrainei prin istmul Perekop.

La est se află strâmtoarea Kerci, care face legătura între Marea Neagră și Marea Azov.

Crimeea

Prin urmare, peninsula este înconjurată de ape maritime, dar nu are ieșire directă la niciun ocean.

Crimeea are o importanță strategică majoră datorită poziției sale în Marea Neagră, porturilor și infrastructurii militare. Controlul peninsulei oferă Rusiei un punct important pentru operațiunile navale și aeriene din regiune și pentru proiectarea puterii militare în sudul Ucrainei.

Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014

Crimeea aparține Ucrainei în granițele recunoscute internațional, însă Rusia a ocupat-o în februarie 2014 și a anexat-o în martie, după un referendum organizat sub control rusesc, nerecunoscut de Ucraina și de majoritatea comunității internaționale.

Afirmația lui Trump că Ucraina ar fi fost făcută să renunțe la Crimeea în timpul administrației Obama simplifică istoricul evenimentelor. Anexarea a avut loc în 2014, când Barack Obama era președintele Statelor Unite, dar Ucraina nu a cedat niciodată oficial peninsula Rusiei.

Kievul revendică şi acum acest teritoriu, iar anexarea a fost condamnată de Adunarea Generală a ONU.

Editor : M.C