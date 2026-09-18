Trump vede „progrese semnificative” în ceea ce privește o potențială bază a Armatei SUA în Polonia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că se înregistrează „progrese majore” în vederea înființării unei baze a Armatei SUA în Polonia, calificând acest demers drept un potențial „pas istoric” în relațiile bilaterale, scrie TVPWorld.

„Dacă acest lucru se va întâmpla, amplasamentul va fi anunțat foarte curând”, a scris Trump joi pe platforma sa Truth Social, apreciind ceea ce a numit „conducerea curajoasă” a președintelui polonez Karol Nawrocki, un politician de dreapta aliniat mișcării MAGA a lui Trump.

„Acesta va fi un pas istoric pentru marea noastră alianță SUA-Polonia”, a adăugat el.

Nawrocki i-a mulțumit lui Trump pentru „angajamentul ferm” față de parteneriatul SUA-Polonia și a afirmat că Polonia este pregătită să continue consolidarea cooperării în domeniul apărării.

„Suntem pregătiți să ne continuăm eforturile de consolidare a cooperării în domeniul apărării: cu seriozitate, responsabilitate și întotdeauna împreună”, a scris Nawrocki pe X.

„Vă pot asigura că guvernul polonez va face tot posibilul pentru a oferi cel mai bun amplasament posibil pentru baza Armatei SUA”, a adăugat el.

Două posibile amplasamente luate în considerare

Marcin Przydacz, șeful departamentului de politică externă al lui Nawrocki, a declarat că biroul prezidențial a coordonat momentul anunțului lui Trump cu Casa Albă.

„Am fost în contact direct și am schimbat opinii cu Casa Albă cu privire la momentul în care ar trebui făcut anunțul”, a spus Przydacz.

El a precizat că anunțul a fost programat pentru 17 septembrie, deoarece data respectivă marchează aniversarea invaziei sovietice a Poloniei din 1939.

Przydacz a spus că sunt luate în considerare două locuri posibile, iar discuțiile privind decizia finală continuă.

Demersurile Varșoviei pentru trupe americane permanente

Trump nu a precizat dacă baza propusă va găzdui trupe staționate permanent, lucru pentru care Varșovia a insistat din ce în ce mai mult.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat marți că se va întâlni cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, la Washington săptămâna viitoare pentru discuții privind securitatea Poloniei și o prezență militară americană permanentă.

Kosiniak-Kamysz a afirmat că o decizie privind baza propusă este așteptată „în următoarele săptămâni”.

Polonia a propus oficial înființarea unei baze permanente a SUA în iunie, la scurt timp după ce Washingtonul a anunțat planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania, țara care găzduiește cea mai mare prezență militară americană din Europa.

O delegație americană a vizitat Polonia săptămâna trecută pentru a inspecta potențiale amplasamente pentru bază.

Aproximativ 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, deși majoritatea servesc în cadrul unor acorduri de rotație. Varșovia a încercat de mult timp să transforme prezența americană într-una permanentă, argumentând că aceasta ar consolida flancul estic al NATO și ar oferi un factor de descurajare mai credibil împotriva Rusiei.

Varșovia estimează că construirea infrastructurii necesare pentru a găzdui o prezență permanentă a trupelor americane ar costa între 15 și 17 miliarde de zloți (3,5–4 miliarde de euro).

Discuțiile au loc în contextul în care Pentagonul revizuiește desfășurarea a aproximativ 85.000 de soldați americani în Europa, alimentând îngrijorarea că Washingtonul ar putea să-și reducă prezența pe un continent care se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate de la Războiul Rece încoace, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Editor : M.C