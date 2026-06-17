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Video Trump: Voi da vina pe Vance dacă acordul cu Iranul nu va da roade

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Donald Trump și JD Vance. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că ar dori să-l învinovățească pe vicepreședintele J.D. Vance în cazul în care acordul cu Iranul privind încetarea războiului din Orientul Mijlociu va eșua, scrie Kathimerini.

Trump, vorbind în fața jurnaliștilor la summitul G7 de la Evian, a lăsat deschisă posibilitatea ca el să nu rămână în Europa pentru a semna memorandumul de înțelegere cu Iranul.

Întâlnirea dintre cele două părți este programată pentru vineri, la un complex turistic de lux din Elveția.

„Acesta este un memorandum de înțelegere. Este foarte important, dar s-ar putea să nu fie genul de document pe care ar trebui să-l semnez”, a spus el.

"If it doesn't work out, I'm blaming JD!"

President Trump joked with @pdoocy that Vice President JD Vance will take the heat if the Iran peace signing goes sideways:

PETER DOOCY: "There's some element to this where you send the vice president- if it works out, great, you look… pic.twitter.com/fJKTsJqxhG

— Fox News (@FoxNews) June 17, 2026

Apoi, un jurnalist l-a întrebat pe președintele american: „Îl trimiteți pe vicepreședinte, iar dacă se descurcă bine, veți părea un geniu pentru că l-ați trimis. Dar dacă nu reușește, va fi vina vicepreședintelui?”

„Îmi place ideea asta. Desigur, dacă funcționează, îmi voi asuma meritul. Dacă nu funcționează, îl voi învinovăți pe J.D.”, a spus Trump.

Editor : M.C

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