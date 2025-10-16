Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii

Donald Trump lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele SUA i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington DC, vineri, potrivit The Telegraph.

Domnul Trump, care a afirmat anterior că Zelenski nu „deține cărțile” pentru o victorie militară, își pierde din ce în ce mai mult răbdarea cu Vladimir Putin, iar propunerea sa privind o schimbare a războiului din Ucraina marchează o modificare semnificativă a poziției sale.

Discursul său a fost imitat de Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, care a declarat într-o reuniune a omologilor NATO că SUA sunt pregătite să sprijine Kievul „în moduri pe care numai Statele Unite le pot face” în cazul în care Rusia continuă să evite negocierile de pace.

Discuțiile de la Bruxelles s-au concentrat pe posibila livrare de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune și finanțarea rezistenței armate a Ucrainei pentru al cincilea an consecutiv.

„Președintele Trump ne-a instruit pe ambasador și pe mine să le spunem aliaților noștri europeni că am fi în favoarea a ceea ce ați putea numi o „taxă rusă pe petrol” aplicată Chinei sau o „taxă ucraineană de victorie” aplicată Chinei”, a declarat miercuri Bessent reporterilor la Washington.

„Dar aliații noștri ucraineni sau europeni trebuie să fie dispuși să ne urmeze. Vom răspunde dacă partenerii noștri europeni ni se vor alătura.”

Strategia implică introducerea unei taxe de 500% la importurile din China, iar fondurile primite vor fi folosite pentru înarmarea armatei ucrainene.

Planul este conceput pentru a exercita o presiune economică maximă asupra lui Putin, a cărui mașinărie militară depinde de sprijinul chinez, pentru a-l forța să se așeze la masa negocierilor cu Trump și Zelenski.

Surse diplomatice din Washington au declarat pentru The Telegraph că ideea de a impune sancțiuni Chinei pentru achiziționarea de petrol rusesc a întâmpinat anterior obstacole din partea guvernelor europene.

Miercuri, Trump a declarat că prim-ministrul indian Narendra Modi l-a asigurat că țara va înceta să mai cumpere petrol de la Moscova, care este o sursă majoră de venit pentru Vladimir Putin.

„Acesta este un pas mare. Acum trebuie să convingem China să facă același lucru”, a adăugat președintele SUA.

Mass-media a relatat anterior că Trump era „optimist” cu privire la posibilitatea realizării păcii în Ucraina după semnarea cu succes a unui acord de încetare a focului între Israel și Hamas și eliberarea ostaticilor.

