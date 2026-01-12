Live TV

President Trump Departs Japan For Korea During Asia Trip
Donald Trump la bordul aeronavei Air Force One. Foto: Getty Images
Relația dintre Trump și Musk, marcată de tensiuni și reconcilieri Starlink, folosit pentru a ocoli restricțiile impuse de autorități Proteste declanșate de scumpiri, soldate cu sute de morți Un oficial israelian a întrebat despre Starlink în Iran Limitările tehnice ale serviciului Starlink

Președintele SUA Donald Trump a declarat că intenționează să vorbească cu miliardarul Elon Musk despre restabilirea accesului la internet în Iran, unde autoritățile au întrerupt serviciile de comunicații de patru zile, pe fondul protestelor antiguvernamentale în desfășurare, scrie The Jerusalem Post.

„Este foarte bun la astfel de lucruri, are o companie foarte bună”, le-a spus Trump jurnaliștilor, răspunzând unei întrebări legate de posibilitatea unei colaborări cu compania SpaceX a lui Musk, care oferă serviciul de internet prin satelit Starlink, utilizat și în Iran.

Video poate fi accesat AICI.

Musk și SpaceX nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Fluxul de informații din Iran este afectat de o pană de internet începând de joi, în contextul celor mai ample proteste împotriva regimului clerical de la Teheran din 2022.

Relația dintre Musk și Trump a fost una fluctuantă, după ce miliardarul a contribuit la finanțarea campaniei prezidențiale câștigătoare a lui Trump și a coordonat ulterior reduceri masive în cadrul administrației federale.

Citește și: Represiune majoră a protestelor în Iran. Donald Trump susține că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului

Relația dintre Trump și Musk, marcată de tensiuni și reconcilieri

Cei doi au avut o ruptură publică anul trecut, după ce Musk s-a opus principalei legi fiscale promovate de Trump, însă antreprenorul pare să fi reluat legăturile cu administrația Trump.

Musk și Trump au fost văzuți luând cina împreună luna aceasta la reședința Mar-a-Lago a lui Trump, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, urmează să viziteze luni o unitate SpaceX din Texas.

Citește și: Republica Islamică Iran este „pe deplin pregătită pentru război”. Ce a spus șeful diplomației de la Teheran

Starlink, folosit pentru a ocoli restricțiile impuse de autorități

Musk a susținut furnizarea serviciului Starlink pentru cetățenii iranieni, pentru a-i ajuta să ocolească restricțiile impuse de guvern, inclusiv în timpul protestelor din 2022.

În acel an, administrația Biden a colaborat cu Musk pentru a implementa Starlink în Iran, după ce țara a fost zguduită de proteste generate de moartea în custodia poliției a tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani.

Serviciul de internet prin satelit Starlink a fost utilizat și în alte regiuni afectate de conflicte sau tulburări sociale, precum Ucraina, unde, în 2022, Musk a ordonat suspendarea serviciului în timpul unei ofensive ucrainene decisive, potrivit Reuters.

Proteste declanșate de scumpiri, soldate cu sute de morți

Protestele actuale din Iran au început pe 28 decembrie, ca reacție la creșterea accentuată a prețurilor, înainte de a se transforma într-o mișcare împotriva liderilor clericali aflați la putere din 1979, de la Revoluția Islamică.

Potrivit estimărilor organizațiilor pentru drepturile omului, sute de persoane au fost ucise de atunci.

Organizația HRANA, cu sediul în SUA, a confirmat moartea a 490 de protestatari și a 48 de membri ai forțelor de securitate, iar peste 10.600 de persoane au fost arestate în decurs de două săptămâni de proteste.

Un oficial israelian a întrebat despre Starlink în Iran

Săptămâna trecută, ministrul adjunct Almog Cohen, oficial de rang inferior din cadrul Biroului prim-ministrului Israelului, l-a contactat pe investitorul israelo-american Dovi Frances pentru a întreba dacă serviciul Starlink funcționează în interiorul Iranului.

Contactul a avut loc în momentul în care Iranul se confrunta cu ceea ce monitorii au descris drept o „pană digitală” majoră, joi, pe fondul intensificării protestelor la nivel național.

Conducerea Iranului a restricționat în mod repetat accesul la internet în perioadele de tulburări interne, atât pentru a limita organizarea protestelor, cât și pentru a reduce fluxul de informații.

Citește și: Iranul confirmă că liniile de comunicare cu SUA rămân deschise, dar avertizează că „nu va accepta dictatele”

Joi, organizația NetBlocks și alte inițiative de monitorizare au raportat o prăbușire accentuată a conectivității în Teheran și în alte zone, în timp ce presa a semnalat întreruperi pe scară largă ale internetului și telefoniei, pe măsură ce protestele se intensificau.

Limitările tehnice ale serviciului Starlink

Starlink poate oferi, în anumite condiții, o conectivitate mai greu de blocat de guverne decât rețelele tradiționale de telecomunicații.

Totuși, serviciul necesită, de regulă, terminale terestre, pe care autoritățile iraniene au avertizat că le vor interzice și monitoriza.

Citește și: Roberta Metsola anunță măsuri dure după represiunea violentă din Iran. Diplomații iranieni, interziși în Parlamentul European

Personalul diplomatic neesenţial francez a părăsit Iranul

