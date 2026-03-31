Trump vrea să pună ţările arabe să plătească pentru războiul din Golf, Iranul vrea să pună taxă de trecere prin Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american Donald Trump ar fi „destul de interesat” de o posibilă contribuţie din partea ţărilor arabe la costul războiului împotriva Iranului, a declarat luni purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, fără a oferi detalii. Pe de altă parte, și Iranul ia în calcul introducerea unei taxe pentru treversarea Strâmtorii Ormuz.

Karoline Leavitt a fost întrebată la o conferință de presă „Cine plăteşte costul acestui război” şi dacă ţările arabe vor contribui.

„Este ceva ce preşedintele ar fi destul de interesat să facă. Nu o să i-o iau înainte, dar ştiu că este o idee pe care o are şi un subiect despre care va vorbi cu siguranţă mai mult”, a declarat Karoline Leavitt în timpul unei conferinţe de presă.

Ea a mai spus că ceea ce Teheranul declară public diferă de ceea ce le spune oficialilor americani în privat, iar Iranul ar fi fost de acord în privat cu unele dintre condiţiile Washingtonului.

„În ciuda tuturor declaraţiilor publice pe care le auziţi din partea regimului şi a relatărilor false, discuţiile continuă şi merg bine. Ceea ce se spune public este, desigur, mult diferit de ceea ce ni se comunică în privat”, a afirmat Leavitt.

Iranul vrea să impună o taxă de trecere prin Strâmtoarea Ormuz

O comisie parlamentară iraniană a aprobat un proiect care vizează impunerea de taxe de trecere navelor care tranzitează prin strategica Strâmtoare Ormuz, a relatat luni presa iraniană de stat.

Citând un membru al comisiei de securitate a Parlamentului, televiziunea de stat a precizat că proiectul prevede „dispoziţii financiare şi sisteme de taxare în riali”, moneda iraniană, precum şi o cooperare cu Omanul, de cealaltă parte a strâmtorii, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

De asemenea, textul include „interdicţia de trecere pentru americani şi regimul sionist” (Israel), precum şi o interdicţie pentru alte ţări care impun sancţiuni împotriva Iranului.

În timp de pace, aproximativ o cincime din petrolul brut şi gazul natural lichefiat la nivel mondial tranzita strâmtoarea Ormuz.

De la începutul războiului, traficul a scăzut cu aproximativ 95%, potrivit platformei de monitorizare maritimă Kpler. Repercusiunile se resimt pe toate pieţele energetice mondiale.

