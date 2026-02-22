Live TV

Trump vrea să trimită o navă-spital în Groenlanda. Danemarca se opune: „Populația primește îngrijiri medicale”

Data publicării:
nuuk groenlanda
Nuuk, capitala Groenlandei. Foto: Profimedia

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda. El spune că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă.

„Populaţia groenlandeză primeşte îngrijirle medicale de care are nevoie. Le primeşte fie în Groenlanda, fie, dacă e nevoie de un tratament special, în Danemarca. Nu este deci cazul să fie nevoie de o iniţiativă sanitară specială în Groenlanda”, a declarat Poulsen la televiziunea daneză DR.

Trump scrisese sâmbătă pe reţeaua sa Truth Social că SUA intenţionează să trimită în Groenlanda o navă-spital „grozavă”, care „îi va îngriji pe mulţi oameni care sunt bolnavi şi nu sunt îngrijiţi acolo”.

„Este pe drum!", a adăugat el, potrivit dpa, precizând totodată - după cum consemnează AFP - că operaţiunea este realizată în coordonare cu Jeff Landry, pe care l-a numit în decembrie emisar special al SUA pentru Groenlanda, relatează Agerpres.

Groenlanda, cu o populaţie de circa 57.000 de locuitori, nu a raportat recent necesităţi medicale semnificative, care să justifice prezenţa unei nave-spital. Sistemul de sănătate public include clinici şi spitalul Regina Ingrid din Nuuk pentru cazurile complexe, iar ocazional au loc evacuări ale pacienţilor către Danemarca, menţionează dpa. AFP arată că în teritoriul arctic autonom, la fel ca în întreg regatul danez, accesul la asistenţa medicală este gratuit. Chiar la începutul acestei luni, guvernul groenlandez a semnat un acord cu Copenhaga pentru ameliorarea tratamentului insularilor în spitalele de pe continent.

Poulsen a remarcat că Trump trimite tot timpul mesaje scurte despre Groenlanda, ceea ce constituie „fără îndoială expresia noii normalităţi instalate în politica internaţională".

Preşedintele american a ameninţat de mai multe ori în ultimele săptămâni că va anexa Groenlanda, teritoriu danez, la Statele Unite, tensionând relaţiile transatlantice. Ţări europene cum ar fi Germania, Regatul Unit sau Franţa au susţinut Danemarca şi Groenlanda, respingând ideea transformării insulei arctice în teritoriu american.

