Trupe ucrainene ar putea fi mobilizate la frontierele estice ale UE împotriva Rusiei, spune comisarul european pentru apărare

Data publicării:
soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

Soldații ucraineni ar putea fi mobilizați pentru a ajuta la apărarea Uniunii Europene împotriva Rusiei, dar acest lucru ar fi posibil numai după încheierea unui acord de pace între Kiev și Moscova, afirmă comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, potrivit Politico.

„Ar fi bine ca armata ucraineană, testată în luptă, după restabilirea păcii în Ucraina, să fie pregătită să fie prezentă în toate țările din regiunea noastră de frontieră, începând cu regiunea baltică și Lituania, alături de brigada germană și batalioanele americane care se rotesc”, a declarat Kubilius, la Vilnius.

În prezent, aceasta este o perspectivă foarte îndepărtată, întrucât armata rusă continuă avansarea sângeroasă în estul Ucrainei, iar liderul rus Vladimir Putin nu a dat niciun semn că ar fi interesat de un compromis care ar putea pune capăt conflictului.

Cu toate acestea, Ucraina are cea mai experimentată armată din Europa, ceea ce ar fi de neprețuit pentru alți aliați. Mesajul lui Kubilius vine în contextul în care promisiunile anterioare de a admite Ucraina în NATO se estompează din cauza rezistenței din partea SUA și a altor aliați.

Kubilius, fost prim-ministru al Lituaniei, a subliniat că orice desfășurare ucraineană nu ar submina trimiterea de către Germania a unei brigăzi blindate în Lituania, prezența trupelor americane în regiune și prevederea comună de apărare a articolului 5 al NATO.

„Noi, lituanienii, am învățat din istoria noastră că este mai bine să ai mai multe garanții pentru securitatea ta”, a spus el, adăugând că articolul 5 din Tratatul NATO ar trebui să fie susținut de propriile dispoziții de securitate ale UE „cu un mecanism clar de punere în aplicare”.

Mai mult, Kubilius a avertizat că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice. 

„Putem doar presupune că, într-un astfel de caz, statele baltice vor fi una dintre ţintele preferate ale noii agresiuni a Kremlinului. Va fi o agresiune şi împotriva întregii NATO şi a întregii Uniuni Europene”, a spus acesta.

Citește mai mult AICI

 

