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Trupe UE au descins pe un petrolier sancţionat din „flota fantomă” a Rusiei, în Marea Mediterană

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„Thaon di Revel”, nava amiral a operaţiunii EUNAVFOR MED Irini a Uniunii Europene.
„Thaon di Revel”, nava amiral a operaţiunii EUNAVFOR MED Irini a Uniunii Europene. Foto: Profimedia
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O misiune a UE condusă de Italia a descins duminică pe un petrolier aparţinând aşa-numitei „flote fantomă” a Rusiei pentru a verifica naţionalitatea şi pavilionul navei, a anunţat Ministerul Apărării din Italia, potrivit Reuters.

Nu ştim încă dacă nava a fost reţinută pe durata verificărilor.

Ministerul a precizat că nava „Toa Payoh”, un petrolier supus sancţiunilor UE care naviga sub pavilionul Camerunului, a fost interceptată în Marea Mediterană, la vest de insula italiană Pantelleria, în timp ce se îndrepta din Benin spre Istanbul.

Căpitanul navei a refuzat iniţial să coopereze, ceea ce a determinat o echipă de militari italieni să urce la bordul navei dintr-un elicopter lansat de pe „Thaon di Revel”, nava amiral a operaţiunii EUNAVFOR MED Irini a Uniunii Europene.

Inspecţia, efectuată cu sprijinul unei nave greceşti şi al unui avion polonez de patrulare maritimă, a durat aproximativ două ore şi s-a încheiat în condiţii de siguranţă, a precizat ministerul.

Uniunea Europeană a impus sancţiuni asupra a zeci de nave despre care afirmă că fac parte dintr-o „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru a eluda restricţiile privind exporturile sale de petrol de la invazia Ucrainei.

EUNAVFOR MED Irini este o misiune navală a UE lansată în 2020 pentru a asigura respectarea embargoului asupra armelor impus de ONU asupra Libiei. De atunci, guvernele UE au extins domeniul de aplicare al misiunii, autorizând-o să efectueze inspecţii la bordul navelor suspectate că navighează sub pavilioane false, notează Reuters, citată de News.ro.

Editor : Liviu Cojan

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