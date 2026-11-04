Trupele britanice vor avea dreptul să riposteze în cazul în care Rusia va ataca misiunea din Ucraina (Sky News)

Trupele britanice vor avea dreptul să riposteze împotriva forțelor ruse în cazul unui atac, în cadrul unei misiuni multinaționale menite să asigure o eventuală pace viitoare în Ucraina, au declarat oficiali occidentali citați de Sky News.

Riscul unei confruntări directe între Marea Britanie și Rusia subliniază miza extrem de mare a acestei potențiale desfășurări de forțe, condusă de Marea Britanie și Franța.

Însă există îndoieli serioase cu privire la posibilitatea ca operațiunea să se concretizeze vreodată, din cauza unui obstacol destul de mare reprezentat de Vladimir Putin.

Ce condiții sunt necesare

Ar fi necesar ca războiul Rusiei în Ucraina să înceteze și să se instaureze „pacea” înainte de a se lua în considerare ceea ce a fost denumit, poate într-un mod destul de optimist, „Forța Multinațională-Ucraina” (MNF-U), care ar urma să intre în țară la invitația guvernului ucrainean.

Totuși, pentru ca pacea să fie instaurată, ar fi necesară încetarea ostilităților - lucru care ar implica, fără îndoială, diverse condiții și compromisuri convenite între Kiev și Moscova, în absența unei victorii categorice a uneia dintre părți.

Ideea că Kremlinul ar permite trupelor din 11 țări NATO să contribuie la „asigurarea unei păci durabile” în cadrul acestor negocieri pare fantezistă.

Președintele rus a respins în repetate rânduri o astfel de idee în trecut.

Cu toate acestea, Londra și Parisul continuă să-și desfășoare pregătirile - chiar dacă unele surse au spus că resursele ar fi poate mai bine folosite concentrându-se exclusiv pe a face tot ce este posibil pentru a asigura victoria Ucrainei, în loc să se planifice pentru perioada de după război.

Drept cea mai amplă dovadă a pregătirilor pentru momentul în care războiul se va încheia, aproximativ 300 de soldați britanici și peste 2.000 de soldați din alte 10 țări partenere participă la un exercițiu în Polonia, care va dura aproape două săptămâni.

Aceștia vor exersa colaborarea, pregătindu-se pentru diversele roluri pe care le-ar putea îndeplini în cadrul oricărei operațiuni viitoare.

Aceasta include desfășurarea de avioane de vânătoare rapide care ar contribui la securizarea spațiului aerian al Ucrainei și ar încuraja companiile aeriene comerciale să-și reia zborurile. Aeroporturile țării sunt închise traficului civil încă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, din februarie 2022.

Pe mare, vor fi desfășurate nave de război turcești specializate în deminare, pentru a spori siguranța rutelor maritime ucrainene pentru navele comerciale.

Obiectivul principal al forțelor terestre va fi instruirea ucrainenilor în vederea refacerii capacității de luptă a țării.

Cu toate acestea, întrucât Ucraina dispune de cele mai experimentate și mai călite în luptă trupe din Europa, aceștia își vor împărtăși, de asemenea, cunoștințele cu instructorii britanici, francezi și din alte țări europene.

SUA nu participă la exercițiul militar din Polonia

Printre celelalte națiuni care participă la exercițiul din Polonia – denumit „Exercise Koalicja” – se numără Belgia, Estonia, Germania, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia și Turcia.

De remarcat faptul că SUA nu vor fi prezente.

Acestea nu fac parte din forța multinațională, deși garanțiile separate de securitate oferite de SUA pentru Ucraina vor trebui să constituie un element vital al oricărui acord de pace credibil.

Un oficial occidental a declarat că forța multinațională nu se va baza pe sistemele de comunicații sau pe alte sisteme ale SUA în timpul exercițiului din Polonia – un semn, poate, că Marea Britanie și aliații săi europeni doresc să acționeze fără sprijinul american.

Exercițiul „va testa modul în care se poate deplasa, proteja și aproviziona o forță care ar contribui la reconstrucția Forțelor Armate ale Ucrainei odată ce luptele se vor încheia”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.

Personalul britanic va include soldați din Brigada 7 a Armatei Britanice („Desert Rats”).

Secretarul Apărării, Wes Streeting, a declarat: „Acest exercițiu arată că Regatul Unit își intensifică eforturile, alături de Franța și de aliații noștri, pentru a se pregăti pentru ziua în care pacea va reveni în Ucraina. Nu este vorba de un plan ipotetic, ci de o forță reală, gata să ajute Ucraina odată ce luptele vor înceta.”