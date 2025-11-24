O încercare a Rusiei de a captura un nod logistic strategic din estul Ucrainei, care a fost un obiectiv al Kremlinului de mai bine de un an, a eșuat, iar ucrainenii afirmă că sunt pe cale să câștige bătălia.

Trupele ucrainene au contraatacat și au eliberat centrul orașului Pokrovsk, informează mediile militare de la Kiev.

O declarație publicată duminică de Corpul 7 de Asalt Aerian al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) a raportat că echipele de infanterie de asalt, sprijinite de drone și artilerie, au eliberat gara din Pokrovsk, colegiul pedagogic și zona centrală a pieței Soborni de trupele Kremlinului, scrie Kyiv Independent.

Regimentul 425 de infanterie de asalt al AFU, o unitate antrenată în tactici de luptă urbană și de obicei desfășurată de conducerea ucraineană ca o formațiune de „pompieri” trimisă în sectoare critice, a condus operațiunea, se arată în declarația Corpului 7.

Maiorul Valentin Manko, comandantul trupelor de infanterie de asalt ale AFU, a declarat că echipele de luptă au „eliberat centrul orașului Pokrovsk”. Cele mai grele lupte au fost purtate de Regimentul 425, dar echipe mici de comando de operațiuni speciale, alte unități de infanterie de asalt și trupe de asalt aerian, inclusiv parașutiști din Brigada 25 Aeropurtată, au participat la „victorie”, a spus el.

Atacurile pentru eliberarea teritoriului și a clădirilor despre care se credea că adăpostesc trupe rusești au fost „deliberate și planificate cu precizie... și continuă”, a spus Manko.

„Centrul orașului este eliberat”, a spus el. „Rog întreaga țară să se roage pentru ei (trupele de asalt ucrainene) și să îi sprijine în continuarea misiunii lor.”

O sursă din cadrul Regimentului 425 de infanterie de asalt a confirmat pentru Kyiv Post că operațiunile de eliberare din Pokrovsk continuă, dar a refuzat să dea detalii. Mai multe platforme de știri ucrainene au atribuit Regimentului 425 de asalt meritul eliberării centrului orașului Pokrovsk de trupele ruse. Alte unități de infanterie ruse se aflau încă în libertate în districtele sudice ale orașului Pokrovsk, iar operațiunile de curățare se desfășoară lent, potrivit rapoartelor.

Trupele ruse, izolate

Prezența dronelor ucrainene în sector este puternică, iar forțele Kremlinului din oraș nu pot primi întăriri, a declarat pentru Kyiv Post un operator-pilot dislocat în sectorul Pokrovsk. De asemenea, declarația celui de-al 7-lea regiment de asalt aerian susține că avansul ucrainean în centrul orașului a făcut ca trupele ruse să rămână ascunse acolo, izolate și private de aprovizionarea cu alimente și muniție.

Principalele mass-media ucrainene au confirmat că operațiunea de curățare a Diviziei 7 Aeropurtate a stabilit controlul asupra centrului orașului Pokrovsk și că luptele continuă în districtele sudice. Un raport publicat luni de agenția de știri de stat ucraineană Hromadske, citând soldați ucraineni din Pokrovsk, a relatat că trupele ruse rămase în oraș sunt sub presiunea atacurilor trupelor de infanterie ucrainene și a dronelor FPV (first-person view) și bombardierelor. Trupele ruse rămase în Pokrovsk „nu sunt în măsură să se îngroape”, a raportat Hromadske. Manko a spus că trupele ruse care se află încă în Pokrovsk „se află într-o situație foarte dificilă”.

Editor : Sebastian Eduard