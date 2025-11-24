Live TV

Trupele de asalt ucrainene au eliberat centrul orașului Pokrovsk. O parte a trupelor ruse, izolate, sunt într-o „situție dificilă”

Data publicării:
soldați ucraineni într-un exercițiu militar
Experții spun că luptele pentru orașul Pokrovsk ar putea dura luni de zile, Foto: Shutterstock
Din articol
Trupele ruse, izolate

O încercare a Rusiei de a captura un nod logistic strategic din estul Ucrainei, care a fost un obiectiv al Kremlinului de mai bine de un an, a eșuat, iar ucrainenii afirmă că sunt pe cale să câștige bătălia.

Trupele ucrainene au contraatacat și au eliberat centrul orașului Pokrovsk, informează mediile militare de la Kiev.

O declarație publicată duminică de Corpul 7 de Asalt Aerian al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) a raportat că echipele de infanterie de asalt, sprijinite de drone și artilerie, au eliberat gara din Pokrovsk, colegiul pedagogic și zona centrală a pieței Soborni de trupele Kremlinului, scrie Kyiv Independent.

Regimentul 425 de infanterie de asalt al AFU, o unitate antrenată în tactici de luptă urbană și de obicei desfășurată de conducerea ucraineană ca o formațiune de „pompieri” trimisă în sectoare critice, a condus operațiunea, se arată în declarația Corpului 7.

Maiorul Valentin Manko, comandantul trupelor de infanterie de asalt ale AFU, a declarat că echipele de luptă au „eliberat centrul orașului Pokrovsk”. Cele mai grele lupte au fost purtate de Regimentul 425, dar echipe mici de comando de operațiuni speciale, alte unități de infanterie de asalt și trupe de asalt aerian, inclusiv parașutiști din Brigada 25 Aeropurtată, au participat la „victorie”, a spus el.

Atacurile pentru eliberarea teritoriului și a clădirilor despre care se credea că adăpostesc trupe rusești au fost „deliberate și planificate cu precizie... și continuă”, a spus Manko.

„Centrul orașului este eliberat”, a spus el. „Rog întreaga țară să se roage pentru ei (trupele de asalt ucrainene) și să îi sprijine în continuarea misiunii lor.”

O sursă din cadrul Regimentului 425 de infanterie de asalt a confirmat pentru Kyiv Post că operațiunile de eliberare din Pokrovsk continuă, dar a refuzat să dea detalii. Mai multe platforme de știri ucrainene au atribuit Regimentului 425 de asalt meritul eliberării centrului orașului Pokrovsk de trupele ruse. Alte unități de infanterie ruse se aflau încă în libertate în districtele sudice ale orașului Pokrovsk, iar operațiunile de curățare se desfășoară lent, potrivit rapoartelor.

Trupele ruse, izolate

Prezența dronelor ucrainene în sector este puternică, iar forțele Kremlinului din oraș nu pot primi întăriri, a declarat pentru Kyiv Post un operator-pilot dislocat în sectorul Pokrovsk. De asemenea, declarația celui de-al 7-lea regiment de asalt aerian susține că avansul ucrainean în centrul orașului a făcut ca trupele ruse să rămână ascunse acolo, izolate și private de aprovizionarea cu alimente și muniție.

Principalele mass-media ucrainene au confirmat că operațiunea de curățare a Diviziei 7 Aeropurtate a stabilit controlul asupra centrului orașului Pokrovsk și că luptele continuă în districtele sudice. Un raport publicat luni de agenția de știri de stat ucraineană Hromadske, citând soldați ucraineni din Pokrovsk, a relatat că trupele ruse rămase în oraș sunt sub presiunea atacurilor trupelor de infanterie ucrainene și a dronelor FPV (first-person view) și bombardierelor. Trupele ruse rămase în Pokrovsk „nu sunt în măsură să se îngroape”, a raportat Hromadske. Manko a spus că trupele ruse care se află încă în Pokrovsk „se află într-o situație foarte dificilă”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
3
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
4
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
5
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
”Bă, tu ești nebun!”. Gestul necugetat cu care Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a suferit o operație grea
Digi Sport
”Bă, tu ești nebun!”. Gestul necugetat cu care Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a suferit o operație grea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
satelit care orbiteaza pamantul
Panicați de riscul pierderii datelor de spionaj oferite de SUA armatei ucrainene, aliații europeni caută soluții de avarie
Daily Life In Rzeszow, Poland - 19 Nov 2025
Sabotajul feroviar din Polonia: Varșovia acuză un al treilea ucrainean că ar fi acționat la comanda Rusiei
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Zona din Ucraina din care soldații lui Vladimir Putin riscă să nu se mai întoarcă: „100% vei ajunge într-un sac pentru cadavre”
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Putin dezvăluie originea planului lui Trump prin care practic obligă Ucraina să capituleze: „Sunt în concordanță cu negocierile”
Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia Images
Ucraina sfidează ultimatumul SUA și cere continuarea presiunilor asupra Rusiei
Recomandările redacţiei
Folder, judge's hammer on table
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului...
d trumo cu cravata in vant
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit...
pensie.newsweek
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%...
photo-collage.png - 2025-11-24T162724.436
Explozie puternică într-un bloc din județul Brăila: mai multe...
Ultimele știri
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Lituania a condamnat la închisoare un ucrainean care a încercat să incendieze un magazin Ikea. Rusia nu e străină de acțiunile lui
Fiul lui Tudorel Toader, cercetat de polițiști după acuzații de hărțuire sexuală. Facultatea de Drept a anunțat suspendarea sa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Ea este nora lui Tudorel Toader. Imagini de poveste de la nunta cu bărbatul acuzat acum de hărțuire
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Cât este indemnizația de handicap mediu la final de 2025: sumele pentru adulţi şi copii
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Impozit pe pensiile militare, anulat în instanță. Ce se poate face în cazul pensiilor contributive? DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu