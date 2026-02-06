Live TV

Trupele de elită britanice învață de la ucraineni cum să producă drone, componente și bombe la imprimanta 3D

Data publicării:
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Foto: Profimedia Images

O unitate militară britanică a adoptat imprimarea 3D, inspirată de strategia Ucrainei pe câmpul de luptă. Ucraina folosește imprimante 3D pentru a produce rapid și ieftin drone, componente de drone și bombe, pe care apoi le auncă în luptă împotriva Rusiei. Unitatea britanică folosește din ce în ce mai mult această tehnologie și dorește să o poată aduce aproape de câmpul de luptă, relatează Business Insider.

Lecțiile învățate de pe câmpul de luptă ucrainean au determinat o unitate a armatei britanice să adopte o tehnologie care s-a dovedit promițătoare în războiul împotriva Rusiei: imprimarea 3D a pieselor de drone aproape de locul unde este cea mai mare nevoie de ele.

Locotenent-colonelul Ben Irwin-Clark, comandantul Batalionului 1 Gardă Irlandeză, un regiment de infanterie de elită, a declarat pentru Business Insider că decizia batalionului de a imprima drone și piese de drone a fost „cu siguranță o lecție pe care au învățat-o din Ucraina”.

Batalionul a depus mai multe eforturi în pregătirile pentru războiul cu drone de când unitatea a participat la un antrenament cu trupele ucrainene, iar imprimarea 3D este esențială pentru acest efort.

Războiul din Ucraina a arătat cât de repede trebuie să se adapteze armatele, să experimenteze și să înlocuiască echipamentele defecte - adesea mai repede decât permit lanțurile de aprovizionare tradiționale.

Irwin-Clark a spus că, în ultimele luni de lucru cu ucrainenii, batalionul a văzut cât de importante sunt dronele mici. Acum a instruit 78 dintre cei 300 de oameni ai săi ca piloți de drone sau instructori.

Și a învățat rapid că antrenamentul cu drone înseamnă și repararea lor. În loc să aștepte industria sau canalele oficiale de achiziții care consumă mult timp, unitatea a decis că este mai rapid și mai ieftin să repare și să modifice dronele singură.

Imprimarea 3D poate reduce termenele de procurare a componentelor de la săptămâni la câteva ore. Această viteză este importantă pentru menținerea relevanței și accesibilității antrenamentului, dar are și implicații clare pe câmpul de luptă, unde tacticile și nevoile de echipamente se pot schimba în câteva zile, necesitând soluții imediate.

Imprimanta unității produce lucruri precum bombe mici și copii ale echipamentelor rusești, pe care unitatea se chinuia să le procure prin canalele obișnuite.

Efortul face parte din noul „centru de drone” al batalionului, o primă instalație de acest fel din cadrul Armatei Britanice, unde soldații pot repara drone și se pot antrena pentru războiul cu drone.

Aceste eforturi se extind. Batalionul a imprimat luna trecută prima sa carcasă de dronă - o carcasă care poate fi echipată cu componente precum baterii, senzori și motoare - oferind o modalitate rapidă și cu costuri reduse de a asambla noi drone. Acum plănuiește ca producția la imprimanta 3D să devină o rutină.

Irwin-Clark a declarat că planul pe termen lung este de a extinde semnificativ imprimarea 3D. Deocamdată, accentul se pune pe replicarea tehnologiei existente, pe care a descris-o ca fiind „la început”. În cele din urmă, a spus el, soldații ar trebui să fie capabili să proiecteze și să imprime propriile inovații.

El a indicat exemple ucrainene, cum ar fi modificarea dronelor comerciale pentru a lansa muniții prin imprimarea 3D a pieselor de atașare.

Scopul, a adăugat el, este, de asemenea, de a face capacitatea de producție mobilă, instalând imprimante 3D în vehicule, astfel încât piesele să poată fi produse aproape de locul de luptă, în câteva ore, mai degrabă decât în câteva ​​zile.

Această viteză aproape de locul de luptă este crucială, așa cum a demonstrat războiul din Ucraina.

Forțele ucrainene au folosit imprimarea 3D pentru a produce corpuri și componente de drone în apropierea liniei frontului, permițându-le să construiască drone noi și să le repună în funcțiune pe cele deteriorate în câteva ore, în loc să aștepte zile întregi pentru piese de schimb sau aparate noi.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
donald trump
3
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
4
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ayatollahul Iranului și Donald Trump
5
Trump îl amenință pe ayatollahul Ali Khamenei: Ar trebui să fie foarte îngrijorat. Marco...
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Digi Sport
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sir Keir Starmer visit to Hastings
Keir Starmer și-a cerut scuze pentru legăturile fostului ambasador britanic în SUA cu Epstein: Mulți oameni cu putere v-au dezamăgit
MiG - 29
Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze, afirmă Zelenski. Câte aparate MiG-29 ar putea primi Ucraina
militari ucraineni
Trei responsabili militari ucraineni au fost interzişi în Ungaria, pe motiv că ar fi implicaţi în recrutări forţate
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia
Donald trump și Xi Jinping
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta
Recomandările redacţiei
EDL REPORTAJ FORTELE SPECIALE 050226_05051
Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care...
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Primarul Sectorului 3, sub control judiciar. Robert Negoiță nu are...
radu miruta la digi24
Planul ministrului Radu Miruță de a mări pensiile militare...
steve bannon
Dosarele Epstein dezvăluie detalii despre eforturile lui Steve Bannon...
Ultimele știri
Cum funcționează rețeaua cu „bancnote de tip Monopoly” a lui Ilan Șor, cu care Rusia ocolește sancțiunile și face tranzacții uriașe
Dosarul nuclear iranian și arsenalul balistic: problemele care complică revenirea la acord. Negocieri cu miză uriașă pentru SUA
Drumuri pline de gropi, aglomerație în service-urile auto din toată țara. Cât poate ajunge să coste reparația unei mașini
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Clipe de teroare pentru un apropiat al lui Horațiu Potra, inculpat în dosarul lui Călin Georgescu. A fost...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Emma Răducanu a dezvăluit de ce nu a vizitat până acum orașul Cluj-Napoca. Care este motivul
Adevărul
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Newsweek
Casa de Pensii anunță eșec total la Mica Recalculare. Bani puțini în plus și număr mic de dosare recalculate
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...