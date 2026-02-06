Trupele de elită britanice învață de la ucraineni cum să producă drone, componente și bombe la imprimanta 3D

O unitate militară britanică a adoptat imprimarea 3D, inspirată de strategia Ucrainei pe câmpul de luptă. Ucraina folosește imprimante 3D pentru a produce rapid și ieftin drone, componente de drone și bombe, pe care apoi le auncă în luptă împotriva Rusiei. Unitatea britanică folosește din ce în ce mai mult această tehnologie și dorește să o poată aduce aproape de câmpul de luptă, relatează Business Insider.

Lecțiile învățate de pe câmpul de luptă ucrainean au determinat o unitate a armatei britanice să adopte o tehnologie care s-a dovedit promițătoare în războiul împotriva Rusiei: imprimarea 3D a pieselor de drone aproape de locul unde este cea mai mare nevoie de ele.

Locotenent-colonelul Ben Irwin-Clark, comandantul Batalionului 1 Gardă Irlandeză, un regiment de infanterie de elită, a declarat pentru Business Insider că decizia batalionului de a imprima drone și piese de drone a fost „cu siguranță o lecție pe care au învățat-o din Ucraina”.

Batalionul a depus mai multe eforturi în pregătirile pentru războiul cu drone de când unitatea a participat la un antrenament cu trupele ucrainene, iar imprimarea 3D este esențială pentru acest efort.

Războiul din Ucraina a arătat cât de repede trebuie să se adapteze armatele, să experimenteze și să înlocuiască echipamentele defecte - adesea mai repede decât permit lanțurile de aprovizionare tradiționale.

Irwin-Clark a spus că, în ultimele luni de lucru cu ucrainenii, batalionul a văzut cât de importante sunt dronele mici. Acum a instruit 78 dintre cei 300 de oameni ai săi ca piloți de drone sau instructori.

Și a învățat rapid că antrenamentul cu drone înseamnă și repararea lor. În loc să aștepte industria sau canalele oficiale de achiziții care consumă mult timp, unitatea a decis că este mai rapid și mai ieftin să repare și să modifice dronele singură.

Imprimarea 3D poate reduce termenele de procurare a componentelor de la săptămâni la câteva ore. Această viteză este importantă pentru menținerea relevanței și accesibilității antrenamentului, dar are și implicații clare pe câmpul de luptă, unde tacticile și nevoile de echipamente se pot schimba în câteva zile, necesitând soluții imediate.

Imprimanta unității produce lucruri precum bombe mici și copii ale echipamentelor rusești, pe care unitatea se chinuia să le procure prin canalele obișnuite.

Efortul face parte din noul „centru de drone” al batalionului, o primă instalație de acest fel din cadrul Armatei Britanice, unde soldații pot repara drone și se pot antrena pentru războiul cu drone.

Aceste eforturi se extind. Batalionul a imprimat luna trecută prima sa carcasă de dronă - o carcasă care poate fi echipată cu componente precum baterii, senzori și motoare - oferind o modalitate rapidă și cu costuri reduse de a asambla noi drone. Acum plănuiește ca producția la imprimanta 3D să devină o rutină.

Irwin-Clark a declarat că planul pe termen lung este de a extinde semnificativ imprimarea 3D. Deocamdată, accentul se pune pe replicarea tehnologiei existente, pe care a descris-o ca fiind „la început”. În cele din urmă, a spus el, soldații ar trebui să fie capabili să proiecteze și să imprime propriile inovații.

El a indicat exemple ucrainene, cum ar fi modificarea dronelor comerciale pentru a lansa muniții prin imprimarea 3D a pieselor de atașare.

Scopul, a adăugat el, este, de asemenea, de a face capacitatea de producție mobilă, instalând imprimante 3D în vehicule, astfel încât piesele să poată fi produse aproape de locul de luptă, în câteva ore, mai degrabă decât în câteva ​​zile.

Această viteză aproape de locul de luptă este crucială, așa cum a demonstrat războiul din Ucraina.

Forțele ucrainene au folosit imprimarea 3D pentru a produce corpuri și componente de drone în apropierea liniei frontului, permițându-le să construiască drone noi și să le repună în funcțiune pe cele deteriorate în câteva ore, în loc să aștepte zile întregi pentru piese de schimb sau aparate noi.

Editor : M.B.