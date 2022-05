ISW: Trupele ruse au început atacul direct asupra Severodoneţk, în încercarea de a încercui complet trupele ucrainene aflate aici

Forţele ruse au început să atace direct oraşul Severodoneţk, chiar dacă nu au reuşit încă să încercuiască complet această localitate. Trupele ruse s-au comportat, până acum slab în luptele urbane de-a lungul întregului război şi nu vor putea avansa rapid în Severodoneţk, se arată în cea mai recentă analiză a operaţiunilor militare din Ucraina, realizată de Institutul pentru Studii ale Războiului (Institute for the Study of War - ISW).

„Trupele ruse continuă să facă progrese constante în jurul oraşului dar nu au reuşit încă să-i încercuiască pe apărătorii ucraineni. Forţele ucrainene continuă să menţină liniile de apărare în estul Ucrainei şi au încetinit avansul rusesc”, se arată în analiza ISW.

Conform estimărilor analiştilor ISW, ruşii ar putea reuşi să încercuiască Severodoneţkul în următoarele zile dar, în acelaşi timp, operaţiunile din jurul oraşului Izium au intrat într-un impas, iar forţele Moscovei cel mai probabil nu vor putea menţine ritmul avansului în această regiune.

În acelaşi timp, soldaţii ruşi au început asaltul unor zone locuite din Severodoneţk. În oraşul Liman - despre care separatiştii pro-ruşi anunţau că l-au cucerit - ruşii îţi divizează eforturile, în sensul că atacă atât din sud-vest, pentru a veni în sprijinul trupelor din Izium,dar şi din su-est, în încercarea de a avansa spre Siversk.

Forţele ruse din Popasna încearcă să avanseze în nord pentru a sprijini astfel efortul de încercuire al Severodoneţkului.

Concomitent, linia frontului de la nord-estul Harkvoului rămâne statică: nu s-au înregistrat atacuri majore nici din partea trupelor ruse, nici din partea celor ucrainene, se mai arată în analiza ISW.

