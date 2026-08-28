Trupele Taiwanului se pregătesc pentru un prim atac al Chinei. Care ar fi linia frontului în cazul unei invazii

Taiwanul pregătește arhipelagul Penghu, de importanță strategică, pentru un posibil atac din partea Chinei. Conform estimărilor militare, aceste 90 de insule vor suporta greul primului val în cazul unei tentative de invazie, relatează Reuters.

Pe insule, care sunt de importanță strategică pentru apărarea Taiwanului, trupele se pregătesc pentru un posibil prim atac din partea Chinei. Dacă Beijingul decide să atace, aici va fi linia frontului, precizează sursa citată.

Potrivit unor înalți oficiali taiwanezi și experți militari, arhipelagul Penghu, un ansamblu de 90 de insule și insulițe cunoscut pentru plajele sale virgine și recifele de corali, ar putea fi ținta primului val al unei tentative de invazie.

Menținerea controlului asupra arhipelagului Penghu i-ar permite Taiwanului să contracareze avansul marinei chineze către insula principală. Prin urmare, pentru a împiedica propriile nave și aeronave să devină ținte, Beijingul ar trebui fie să cucerească arhipelagul Penghu, fie să distrugă rachetele cu rază lungă de acțiune ale garnizoanei.

Cum se poate descuraja invazia

Prin desfășurarea de arme cu rază lungă de acțiune în Penghu, în special rachete Hsiung Feng III, Taiwanul este capabil să îngreuneze capacitatea Armatei Populare de Eliberare Chineze de a-și concentra forțele de-a lungul coastei. Un înalt oficial taiwanez a declarat acest lucru agenției de presă.

Potrivit acestuia, astfel de forțe pot fi atacate chiar înainte de a traversa Strâmtoarea Taiwanului.

Dacă Penghu este capturat, întreaga Strâmtoare a Taiwanului va cădea efectiv în mâinile Chinei, a declarat sursa sub protecția anonimatului.

Cum își fortifică Taiwan insulele

Pregătirile din Penghu sunt deja vizibile pe teren. În cadrul exercițiilor din luna august, armata taiwaneză a simulat respingerea unui debarcament amfibiu folosind tancuri, artilerie, mortiere și infanterie.

La acea vreme, sistemele mobile de rachete antinavale Hsiung au fost desfășurate pe insule pentru prima dată. Chiar mai devreme, în iulie, a fost înființată prima unitate de drone în Penghu.

Răspunsul Beijingului

Ministerul Apărării din China nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la Penghu. La începutul acestui an, purtătorul de cuvânt al ministerului, Jiang Bin, a descris planurile Taiwanului de a fortifica insulele ca fiind din ce în ce mai absurde și iluzorii și a avertizat că Taipei va fi distrus dacă va provoca un război.

Aceste îngrijorări militare au fost confirmate și de exercițiile de comandă desfășurate anul trecut cu participarea unor ofițeri în rezervă din SUA, Taiwan și Japonia. Conform scenariului acestora, Penghu a căzut la doar o zi după ce China a lansat atacuri surpriză de lungă distanță împotriva unor ținte militare și de infrastructură de pe întreg teritoriul Taiwanului.

Capitularea rapidă i-a uimit pe participanții taiwanezi la exerciții, care au fost organizate de un think tank din Taipei. Acest lucru este menționat într-un raport analizat de agenție.

În iunie, Taiwanul a lansat pentru prima dată rachete HIMARS către Strâmtoarea Taiwan, demonstrând modul în care insula ar putea respinge un atac chinez.

Iar la sfârșitul anului 2025, SUA au aprobat cel mai mare pachet de ajutor militar din istorie pentru Taiwan, în vederea consolidării apărării insulei.

Editor : C.L.B.