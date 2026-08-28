Live TV

Trupele Taiwanului se pregătesc pentru un prim atac al Chinei. Care ar fi linia frontului în cazul unei invazii

Data actualizării: Data publicării:
harta china si taiwan
China consideră Taiwan drept una din provinciile sale, pe care încă nu a reuşit să o reunifice cu restul teritoriului său de la sfârşitul războiului civil chinez în 1949. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum se poate descuraja invazia Cum își fortifică Taiwan insulele Răspunsul Beijingului

Taiwanul pregătește arhipelagul Penghu, de importanță strategică, pentru un posibil atac din partea Chinei. Conform estimărilor militare, aceste 90 de insule vor suporta greul primului val în cazul unei tentative de invazie, relatează Reuters.

Pe insule, care sunt de importanță strategică pentru apărarea Taiwanului, trupele se pregătesc pentru un posibil prim atac din partea Chinei. Dacă Beijingul decide să atace, aici va fi linia frontului, precizează sursa citată.

Potrivit unor înalți oficiali taiwanezi și experți militari, arhipelagul Penghu, un ansamblu de 90 de insule și insulițe cunoscut pentru plajele sale virgine și recifele de corali, ar putea fi ținta primului val al unei tentative de invazie.

Menținerea controlului asupra arhipelagului Penghu i-ar permite Taiwanului să contracareze avansul marinei chineze către insula principală. Prin urmare, pentru a împiedica propriile nave și aeronave să devină ținte, Beijingul ar trebui fie să cucerească arhipelagul Penghu, fie să distrugă rachetele cu rază lungă de acțiune ale garnizoanei.

Cum se poate descuraja invazia

Prin desfășurarea de arme cu rază lungă de acțiune în Penghu, în special rachete Hsiung Feng III, Taiwanul este capabil să îngreuneze capacitatea Armatei Populare de Eliberare Chineze de a-și concentra forțele de-a lungul coastei. Un înalt oficial taiwanez a declarat acest lucru agenției de presă.

Potrivit acestuia, astfel de forțe pot fi atacate chiar înainte de a traversa Strâmtoarea Taiwanului.

Dacă Penghu este capturat, întreaga Strâmtoare a Taiwanului va cădea efectiv în mâinile Chinei, a declarat sursa sub protecția anonimatului.

Cum își fortifică Taiwan insulele

Pregătirile din Penghu sunt deja vizibile pe teren. În cadrul exercițiilor din luna august, armata taiwaneză a simulat respingerea unui debarcament amfibiu folosind tancuri, artilerie, mortiere și infanterie.

La acea vreme, sistemele mobile de rachete antinavale Hsiung au fost desfășurate pe insule pentru prima dată. Chiar mai devreme, în iulie, a fost înființată prima unitate de drone în Penghu.

Răspunsul Beijingului

Ministerul Apărării din China nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la Penghu. La începutul acestui an, purtătorul de cuvânt al ministerului, Jiang Bin, a descris planurile Taiwanului de a fortifica insulele ca fiind din ce în ce mai absurde și iluzorii și a avertizat că Taipei va fi distrus dacă va provoca un război.

Aceste îngrijorări militare au fost confirmate și de exercițiile de comandă desfășurate anul trecut cu participarea unor ofițeri în rezervă din SUA, Taiwan și Japonia. Conform scenariului acestora, Penghu a căzut la doar o zi după ce China a lansat atacuri surpriză de lungă distanță împotriva unor ținte militare și de infrastructură de pe întreg teritoriul Taiwanului.

Capitularea rapidă i-a uimit pe participanții taiwanezi la exerciții, care au fost organizate de un think tank din Taipei. Acest lucru este menționat într-un raport analizat de agenție.

În iunie, Taiwanul a lansat pentru prima dată rachete HIMARS către Strâmtoarea Taiwan, demonstrând modul în care insula ar putea respinge un atac chinez.

Iar la sfârșitul anului 2025, SUA au aprobat cel mai mare pachet de ajutor militar din istorie pentru Taiwan, în vederea consolidării apărării insulei.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kirilo budanov
1
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
2
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
3
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Digi Sport
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
case distruse de viitura uriașă din Nepal
„Forța apei a măturat totul”. Poveștile oamenilor care au supraviețuit viiturii devastatoare de la granița Nepalului cu China
profimedia-1128874303
Alertă la granița dintre China și Nepal: lacul format după prăbușirea unui ghețar a început să se reverse. Salvatorii au fost retrași
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Războiul cu Iranul și blocarea Strâmtorii Ormuz zdruncină OPEC+: alianța pierde influența asupra pieței petrolului
case distruse de viitura uriașă din Nepal
„Un paradox uriaș”: Cum a ajuns zona din Nepal devastată de viitură să cunoască un „boom economic”, în ciuda multelor dezastre naturale
curier cu un colet
Primele efecte după introducerea taxei europene pe coletele mici. Cu cât au scăzut importurile din China
Recomandările redacţiei
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, dar cere Parlamentului să o...
nava marea neagră
Nava scufundată în Marea Neagră, deținută de o companie din Turcia...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan susține că propunerea PNL de premier rămâne Siegfried...
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Oana Gheorghiu, în scandalul Lucian Pahonțu: „20 de ani de conducere...
Ultimele știri
Kadîrov ținut de braț de consilier și cu dificultăți evidente de mișcare. Noi speculații privind sănătatea dictatorului din Cecenia
Universitatea Craiova şi-a aflat adversarele din faza principală a Conference League
Centralele pe lignit de la Turceni și Craiova rămân în funcțiune. Guvernul amână termenele asumate prin PNRR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată cu actualul partener. Ce mesaj inedit i-a urat...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
”Este Filipe Coelho ghinionist?”. Pavel Badea a spus de câte ori trebuia să fie dat afară până acum...
Adevărul
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Pro FM
Ce bine sună muzica fiului lui Chris Martin de la Coldplay! Moses e vocalistul unei trupe care ia avânt
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Rucsacul unui alpinist, pierdut într-o crevasă în 1963, a ieșit din ghețar după 63 de ani. Fiul...
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja