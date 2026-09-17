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Tucker Carlson îl acuză pe Trump că a ordonat mușamalizarea dosarelor Epstein: ce s-ar ascunde în spatele deciziei

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Tucker Carlson. Foto Profimedia
Tucker Carlson. Foto: Profimedia
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Donald Trump a ordonat „direct” administrației sale să „mușamalizeze” milioane de documente provenite din anchetele privindu-l pe Jeffrey Epstein, potrivit fostului aliat al președintelui, influencerul de dreapta Tucker Carlson, scrie The Independent.

Comentatorul media de dreapta a declarat pentru Vanity Fair că l-a îndemnat pe președinte, în vara anului 2025, să facă publice toate documentele care au legătură cu bogatul și influentul delincvent sexual, care a murit în închisoare în 2019, dar Trump nu a fost convins.

„Poziția mea față de Trump, pe care i-am spus-o chiar lui, a fost de la început: «Nu înțeleg de ce ai vrea să ții secretă vreuna dintre aceste informații». Și am primit o mulțime de răspunsuri diferite”, a declarat Carlson, fost prezentator vedetă al Fox News, lui Chris Whipple de la Vanity Fair.

„Nu simt nicio nevoie să-l acopăr pe Epstein. Așa că i-am spus: «Nici tu n-ar trebui să o faci». În cele din urmă, ordinul a venit direct de la Trump”, a adăugat el.

Presat de Whipple să precizeze ce anume a venit „direct” de la președinte, Carlson a răspuns: „Ordinul de a mușamaliza totul a venit de la Trump.”

„L-am întrebat de ce. Și mi-a dat această explicație lungă și foarte emoțională, spunându-mi că totul era o conspirație împotriva lui, la fel ca în cazul «Russiagate»”, a spus el.

După o bătălie politică îndelungată cu membrii Congresului care au elaborat o lege pentru a obliga Departamentul de Justiție să publice dosarele, Trump a acceptat cu reticență să promulge legea la sfârșitul anului trecut, declanșând o bătălie juridică și politică încă în desfășurare pentru a obține o imagine mai completă a influenței lui Epstein și a presupuselor sale legături cu un grup mai larg de personalități puternice care au abuzat de femei și fete.

Numele președintelui apare de mii de ori în milioanele de documente publicate de Departamentul de Justiție în temeiul Legii privind transparența dosarelor Epstein. Trump a întreținut relații sociale cu Epstein pe parcursul anilor ’90 și ’00, iar Epstein s-a descris odată drept „cel mai apropiat prieten” al președintelui.

Trump nu a fost acuzat de nicio faptă penală în legătură cu Epstein, iar menționarea numelui său în dosarele Epstein nu sugerează altceva. Președintele a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală legată de Epstein și insistă că a rupt legăturile cu pedofilul cu ani înainte ca acesta să fie anchetat.

Ca răspuns la întrebările privind amintirile președintelui despre conversația sa cu Carlson referitoare la dosarele Epstein și dacă afirmațiile lui Carlson erau corecte, Casa Albă a îndrumat ziarul The Independent către postarea extinsă a lui Trump de pe Truth Social din aprilie, în care acesta îi numea, printre altele, „proști”, „NEBUNI”, „SCURGĂTORI DE NEVOI”, „PROȘTI CARE FLUTURĂ CU MÂINILE” și „RATAT”.

Trump a afirmat că Carlson „nici măcar nu a reușit să-și termine facultatea” și că era „un om distrus când a fost concediat de la Fox, iar de atunci nu a mai fost niciodată la fel — Poate ar trebui să consulte un psihiatru bun!”

„Așa cum a spus președintele Trump, el a fost complet exonerat de orice acuzație legată de Epstein”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, pentru The Independent.

„Și prin publicarea a mii de pagini de documente, cooperarea cu cererea de citare a Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, semnarea Legii privind transparența dosarelor Epstein și solicitarea unor anchete suplimentare asupra prietenilor democrați ai lui Epstein, președintele Trump a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui”, a adăugat ea.

În timp ce administrația Trump s-a arătat dornică să pună punct cazului Epstein, presiunea bipartizană pentru investigarea persoanelor din anturajul său — inclusiv a președintelui — nu a făcut decât să se intensifice, membrii Congresului emițând citații pentru audieri cu personalități de prim-plan, foști angajați și funcționari ai administrației.

Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a efectuat, de asemenea, o serie de interviuri cu supraviețuitoare, ale căror mărturii au condus la trimiterea în judecată a cel puțin două persoane legate de Epstein.

Carlson, între timp, a încercat public să se distanțeze de președinte în urma războiului cu Iranul, pe care fosta personalitate de la Fox News l-a numit o trădare a mișcării „America First” pe care Carlson a susținut-o.

El a făcut campanie alături de Trump și l-a îndemnat să-l aleagă pe J.D Vance drept candidat la vicepreședinție în campania din 2024, dar acum nu mai este deloc „interesat” să discute cu președintele și a sugerat crearea unui al treilea partid viabil care să concureze împotriva democraților și a Partidului Republican.

Editor : M.C

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