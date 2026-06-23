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Tucker Carlson părăsește Partidul Republican. Fostul susținător al lui Trump le-a adresat un avertisment membrilor partidului

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Tucker Carlson
Tucker Carlson. Foto: Profimedia
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Din articol
„Dacă eu am plecat, probabil vor pleca și mulți alții” Dispută cu administrația Israelul, mărul discordiei

Comentatorul conservator Tucker Carlson se desparte oficial de Partidul Republican, după ce a fost timp de zeci de ani unul dintre cei mai influenți susținători ai acestuia în mass-media, scrie The Independent.

Într-un episod recent al podcastului „Can’t Be Censored”, Carlson a acuzat partidul de acțiuni „trădătoare” și de faptul că a pus interesele donatorilor corporatiști și ale Israelului mai presus de cele ale cetățenilor americani, în special în ceea ce privește războiul cu Iranul.

„Nu aș susține Partidul Republican”, a spus Carlson. „Nu există nicio șansă să susțin Partidul Republican. Nu voi susține Partidul Democrat — nu știu ce voi face.”

Fostul susținător înfocat al președintelui Donald Trump acuză formațiunea politică de amoralitate și de prioritizarea intereselor donatorilor corporativi și ale Israelului în detrimentul cetățenilor americani, în contextul războiului din Iran. Deși critică dur actuala direcție a partidului, Carlson a precizat că nu intenționează să se alăture democraților, decizia sa marcând o fractură majoră în interiorul mișcării conservatoare americane, scrie The Independent.

„Am votat republican toată viața mea”, a continuat realizatorul de podcast. „Am lucrat la Fox News, CNN, MSNBC. Am fost un apărător consecvent al Partidului Republican timp de 35 de ani – adică un apărător foarte consecvent. Nu avem cum să luăm apărarea acestui lucru, pentru că este amoral și este exact opusul a ceea ce o formațiune politică într-o democrație este însărcinată să facă, și anume să își reprezinte propriii alegători, propriii cetățeni, propria națiune. Iar ei nu fac asta.”

„Dacă eu am plecat, probabil vor pleca și mulți alții”

Carlson a adăugat că plecarea sa, precum și sondajele care arată că războiul din Iran este nepopular, ar trebui să servească drept un semnal de alarmă pentru Partidul Republican.

„Dacă eu am plecat, atunci cred că vor pleca și mulți alții”, a mai spus el.

Publicația The Independent a contactat Comitetul Național Republican pentru comentarii.

„Președintele Trump a făcut campanie cu mândrie pe baza promisiunii sale de a refuza regimului iranian capacitatea de a dezvolta o armă nucleară, ceea ce această operațiune nobilă reușește să facă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, într-un comunicat transmis către The Independent. „Președintele nu ia aceste decizii incredibil de importante pentru securitatea națională pe baza unor sondaje de opinie volatile sau a realizatorilor de podcasturi, ci în interesul suprem al poporului american.”

Comentariile lui Carlson vin după luni de dispute publice între el și liderii partidului.

Dispută cu administrația

În aprilie, el a acuzat administrația Trump că nu reușește să conducă bine țara și că urmărește războaie externe inutile, cerându-și scuze public pentru că a făcut campanie în numele lui Trump. Carlson a declarat că este „chinuit de acest lucru” și că îi „pare rău pentru că a indus oamenii în eroare”.

În acea lună, Carlson l-a criticat, de asemenea, pe președinte, după ce acesta a transmis Iranului să „deschidă naibii StrâmtoareaOrmuz, altfel vor trăi în iad”.

„Cine crezi că ești?”, a spus Carlson în emisiunea sa. „Să postezi pe Twitter cuvântul cu «f» în dimineața de Paște?”

În această primăvară, pe fondul criticilor dure și frecvente ale lui Carlson la adresa războiului din Iran și a influenței Israelului asupra politicii externe a SUA, președintele Trump a replicat că Carlson „și-a pierdut calea” și nu mai face parte din mișcarea MAGA.

„Știam asta de mult timp, iar el nu este MAGA. MAGA înseamnă să ne salvăm țara”, a declarat președintele într-un interviu acordat în luna martie.

Israelul, mărul discordiei

Fosta membră a Congresului, Marjorie Taylor Greene, a trecut printr-o ruptură similară cu partidul și cu președintele, parțial din cauza pozițiilor sale privind războaiele externe și Israelul.

„Ceea ce poporul american a votat prin MAGA a fost punerea poporului american pe primul loc”, a declarat ea într-un interviu acordat în noiembrie la CNN.

„Opriți trimiterea de ajutor extern și opriți implicarea în războaie externe... Ei merită pe deplin să fie puși pe primul loc. Costul vieții este mult prea ridicat. Asigurările de sănătate sunt complet scăpate de sub control, iar acestea sunt două probleme despre care am vorbit foarte vocal de luni de zile.” De asemenea, ea a acuzat administrația Trump că susține „genocidul” Israelului în Gaza.

Israelul a fost un măr al discordiei constant între Carlson și o mare parte a Partidului Republican, iar realizatorul de podcast s-a confruntat cu acuzații de antisemitism în urma interviului său conciliant din 2025 cu Nick Fuentes, un adept al supremației albe care neagă Holocaustul.

O mare majoritate a americanilor își doresc ca războiul din Iran să se încheie și consideră că costurile acestuia nu au justificat rezultatul, potrivit unui sondaj CBS publicat duminică.

Editor : M.C

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