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Tucker Carlson susține că Trump trebuie destituit din funcție în temeiul celui de-al 25-lea amendament

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Tucker Carlson
Tucker Carlson. Foto: Profimedia
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Comentatorul politic conservator Tucker Carlson, fost susținător înfocat de-ai lui Donald Trump, a cerut ca președintele SUA să fie destituit din funcție în temeiul celui de-al 25-lea amendament al Constituției. Carlson a făcut această declarație joi, în cadrul unui interviu acordat podcastului „Newsmakers” al NPR.

Deși Carlson a fost mult timp un susținător public al lui Trump, el s-a arătat deosebit de critic față de războiul președintelui împotriva Iranului, scrie The Independent.

„Nu va fi pedepsit pentru asta. Îl vor prinde pentru corupție sau altceva”, a declarat Carlson pentru NPR când a fost întrebat dacă Trump ar trebui să facă obiectul unei proceduri de destituire din cauza războiului.

El a afirmat că Trump ar fi trebuit destituit din funcție „de către propriii săi secretari de cabinet în momentul în care a amenințat cu un atac nuclear”.

Steve Inskeep de la NPR l-a întrebat pe Carlson dacă se referea la aplicarea celui de-al 25-lea amendament.

„Exact. Ar fi trebuit legat și scos din funcție. Asta e o crimă. Nu există crimă mai gravă decât asta”, a spus Carlson.

Fostul prezentator de la Fox News a lăsat totuși loc pentru o teorie a conspirației – și anume că, poate, Trump nu a fost cel care a luat în cele din urmă decizia de a se alătura Israelului în atacul său asupra Iranului.

„Nu cred că a avut libertatea de a lua această decizie pe cont propriu”, a spus Carlson.

Nu există dovezi credibile care să sugereze că altcineva decât Trump ar fi condus Statele Unite în actualul impas cu Teheranul.

Al 25-lea amendament conferă vicepreședintelui și secretarilor de stat puterea de a-l destitui pe un președinte care nu își poate îndeplini atribuțiile funcției sau care acționează cu încălcarea directă a acestor atribuții.

În 2002 și 2007, George W. Bush și-a transferat în mod similar puterea vicepreședintelui Dick Cheney înaintea unor colonoscopii programate.

Cea mai recentă invocare a avut loc în 2021, când președintele Joe Biden și-a transferat puterea vicepreședintei Kamala Harris înainte de a se supune unei colonoscopii. A fost pentru prima dată în istoria SUA când o femeie a preluat atribuțiile președinției.

Al 25-lea amendament este conceput pentru a clarifica unele ambiguități constituționale în cazul în care președintele nu mai poate rămâne în funcție. Primele trei secțiuni ale amendamentului sunt simple și lipsite de orice dubii.

  • Secțiunea 1 prevede pur și simplu că, dacă un vicepreședinte succede în funcție la decesul sau demisia președintelui, acesta devine președinte (adică nu doar președinte interimar).
  • Secțiunea 2 prevede mecanismul pentru ocuparea postului vacant de vicepreședinte.
  • Secțiunea 3 prevede că președintele poate transfera temporar puterile și atribuțiile funcției sale vicepreședintelui, în timpul unei perioade de incapacitate (de exemplu, dacă este supus unei anestezii generale).
  • Secțiunea 4 reprezintă un aranjament mult mai complex și dificil pentru a elibera temporar un președinte de atribuțiile și responsabilitățile funcției. Al 25-lea amendament abordează problema președinților care nu sunt apți să continue în funcție, dar nu își recunosc incapacitatea.

Editor : M.C

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