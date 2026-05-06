Tulpina de hantavirus transmisibilă între oameni, confirmată pe nava de croazieră. Autoritățile din Insulele Canare refuză acostarea

Vasul de croazieră MV Hondius. Foto: Profimedia
Tulpina de hantavirus detectată la unul dintre pasagerii navei de croazieră evacuaţi în Africa de Sud este cea transmisibilă între oameni, tulpina „Anzi”, a declarat miercuri ministrul sud-african al sănătăţii în faţa unei comisii parlamentare. Între timp, guvernul local al Insulelor Canare a respins acostarea navei, în ciuda anunţului contrar făcut de guvernul central al Spaniei, relatează The Guardian.

Doi dintre pasagerii navei care a devenit focar de hantavirus au fost transferaţi la Johannesburg; unul a decedat, celălalt este încă internat în spital.

„Primele teste arată că este vorba într-adevăr de tulpina Anzi. Este singura tulpină, dintre cele 38 cunoscute, care se poate transmite de la o persoană la alta”, a explicat ministrul sud-african al sănătăţii, Aaron Motsoaledi.

Testele efectuate de Institutul Naţional pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud (NICD) au revelat că tulpina Anzi a fost cauza infecţiei la o femeie olandeză care a decedat la Johannesburg şi la un bărbat britanic care se află încă în spital. Ambii s-au îmbolnăvit pe navă.

Aceasta este singura tulpină cunoscută care provoacă transmiterea de la om la om, dar o astfel de transmitere este foarte rară şi are loc doar în urma unui contact prelungit.

Pe de altă parte, Fernando Clavijo, şeful guvernului regional al Insulelor Canare a declarat că se opune acordării permisiunii ca vasul de lux Hondius, afectat de epidemia mortală de hantavirus, să acosteze în arhipelag.

„Această decizie nu se bazează pe niciun criteriu tehnic şi nici nu există informaţii suficiente pentru a linişti publicul sau a garanta siguranţa acestuia”, a declarat Clavijo postului de radio COPE, conform Reuters. El a adăugat că a solicitat o întâlnire urgentă cu prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez pentru a discuta problema.

Clavijo aparţine Partidului Popular, conservator, principala forţă de opoziţie faţă de socialiştii lui Sánchez.

Ceva mai devreme, miercuri, postul public de televiziune spaniol TVE a anunţat că nava de croazieră urma să acosteze pe insula Tenerife din Insulele Canare, citând surse din cadrul Ministerului spaniol al Sănătăţii. Ministerul nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Pe de altă parte, potrivit AFP, Organizaţia Mondială a Sănătăţii afirmă că este în curs de desfăşurare evacuarea a trei persoane de pe nava de croazieră afectată de hantavirus. Trei persoane - doi membri ai echipajului şi o altă persoană - despre care se crede că sunt infectate cu virusul au fost evacuate de pe nava MV Hondius, ancorată în largul Capului Verde, a declarat OMS.

Nava se află în centrul unei crize sanitare internaţionale încă de sâmbătă, când agenţia de sănătate a ONU a fost informată că trei pasageri au decedat, iar cauza suspectată este hantavirusul – o boală rară care se transmite de obicei de la rozătoare infectate, prin urină, excremente şi salivă.

Citește și: OMS caută 82 de pasageri ai cursei aeriene cu care a călătorit pacienta decedată după infectarea cu hantavirus pe nava de croazieră

