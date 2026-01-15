Live TV

„Tunuri sonore” testate pe câini de serviciile secrete din Serbia, în colaborare cu Rusia. Ce au încercat să demonstreze

Data publicării:
photo-collage.png (47)
Președintele Serbiei strânge mâna președintelui rus, Vladimir Putin. Foto Profimedia
Din articol
Testele pe animale

Serviciile secrete din Serbia au testat „tunuri sonore” pe câini, în colaborare cu Rusia, pentru a evalua efectele unor dispozitive acustice de mare putere, potrivit unor documente consultate de Politico. Testele au avut loc după protestele antiguvernamentale din Belgrad, în timpul cărora manifestanții au reclamat simptome grave provocate de un val sonor.

Documentele sârbe confirmă că administrația președintelui Aleksandar Vučić a desfășurat experimente cu difuzoare de mare putere, cunoscute colocvial drept „tunuri sonore”, la două săptămâni după ce o manifestație antiguvernamentală din Belgrad a fost perturbată de ceea ce protestatarii au descris drept un puternic val sonor paralizant.

Testarea în comun a armelor sonore pe animale scoate în evidență nivelul profund al cooperării în domeniul securității dintre Rusia, cel mai agresiv adversar al Uniunii Europene, și Serbia, stat candidat la UE aflat într-un proces de aderare blocat și al cărui guvern se confruntă cu provocări majore.

Dispozitivele Long-Range Acoustic Devices (LRAD) sunt promovate pentru comunicare la distanță mare, însă utilizarea lor de la mică distanță poate provoca leziuni auditive. De asemenea, s-a relatat că acestea pot cauza dureri de cap, amețeli și greață. Guvernul sârb a negat că ar fi folosit tunuri sonore împotriva demonstranților.

Serbia se confruntă cu cel mai amplu val de proteste din ultimele decenii. De peste un an, zeci de mii de persoane, uneori chiar sute de mii de cetățeni, ies în stradă în întreaga țară, participând la manifestații naționale regulate, care reflectă o nemulțumire tot mai profundă față de guvern.

La 15 martie 2025, în timpul uneia dintre cele mai mari demonstrații, un zgomot brusc și asurzitor a străbătut bulevardul principal din Belgrad, determinând mulțimea să se arunce la pământ pentru a se adăposti.

Imagini filmate din mai multe unghiuri arată cum unda de șoc se propagă prin mulțimea compactă, înainte ca oamenii să fugă în panică. Protestatari care au ajuns la camerele de urgență din Belgrad au raportat greață, vărsături, dureri de cap și amețeli. Aceștia au spus că au auzit un sunet asemănător „unui grup de motocicliști” sau unei „locomotive” care se apropia de ei.

După ce a respins inițial acuzațiile potrivit cărora autoritățile ar fi folosit un tun sonor, Vučić a declarat că „o anchetă completă va fi realizată în termen de 48 de ore, iar apoi toți cei responsabili pentru aceste fabricații și minciuni brutale vor fi trași la răspundere în fața autorităților”.

Ministrul de Interne, Ivica Dačić, a negat la rândul său orice abatere, insistând că Serbia „nu a folosit niciun mijloc ilegal, inclusiv un așa-zis tun sonor”.

La o lună după protest, agenția de informații a Serbiei, BIA, a publicat un raport comandat Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în care se susține că dispozitivele de mare intensitate sonoră „nu au fost utilizate în timpul protestelor” și că nu a existat niciun „impact psihologic, moral sau fizic în masă asupra oamenilor”.

Ministerul sârb de Interne nu a răspuns solicitării de a comenta.

Testele pe animale

Potrivit documentelor consultate de Politico, testele pe animale au fost efectuate în cadrul anchetei declanșate după proteste și au fost realizate de BIA și de un minister guvernamental.

Scopul a fost evaluarea dacă simptomele descrise de protestatari sunt compatibile cu efectele tunurilor sonore, despre care oficialii sârbi au recunoscut anterior că se află în dotarea poliției.

La aproximativ două săptămâni după protest, specialiști din serviciile de informații sârbe și ruse au adunat un grup de câini într-un poligon de testare al BIA, pentru a evalua „efectul emițătoarelor asupra obiectelor biologice”. Câinii au fost aleși ca subiecți de testare datorită „sensibilității lor ridicate la efectele acustice”.

Animalele au fost expuse la două modele LRAD, LRAD 100X MAG-HS și LRAD 450XL, produse de compania americană Genasys, la distanțe de „200, 150, 100, 50 și 25 de metri”, potrivit documentelor.

Fișele tehnice ale acestor modele indică faptul că pot emite sunete de până la 150 de decibeli, echivalentul zgomotului produs de un motor de avion la decolare.

Documentele sugerează, de asemenea, că testele ar fi putut fi efectuate fără aprobările necesare pentru experimentele pe animale.

„Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăririi Apelor… nu deține informații cu privire la efectuarea testelor privind efectele dispozitivelor LRAD 100H și LRAD 450XL, precum și ale altor dispozitive asupra câinilor”, se arată în documente.

„Acest minister nu a primit niciodată o solicitare de aprobare pentru desfășurarea testelor pe animale și, prin urmare, nu a emis nicio decizie de autorizare a testului în cauză sau a altor teste similare”, se mai precizează.

Avocatul sârb pentru drepturile omului Danilo Ćurčić a declarat că animalele au fost „supuse fie unor experimente, fie unor abuzuri”, în sensul definit de Legea sârbă privind protecția animalelor.

El a subliniat că legislația din Serbia impune ca experimentele pe animale să fie înregistrate în prealabil și aprobate de organismele competente, inclusiv de o comisie de etică, și interzice explicit testarea pe animale pentru „testarea armelor și a echipamentelor militare”.

Radomir Lazović, politician din opoziție, a descris testele drept „parte a unei campanii a lui Aleksandar Vučić de a mușamaliza folosirea tunurilor sonore împotriva propriilor cetățeni la protestele din martie”.

„Mii de oameni au simțit anul trecut efectele masive ale acestei arme sonore pe propria piele”, a spus el.

În raportul lor privind experimentele pe câini, reprezentanții FSB au insistat că „la transmiterea semnalelor de bază și de test, obiectele biologice (câinii) nu au resimțit disconfort (modificări de comportament) la distanțele analizate. Câinii au fost verificați la trei zile după teste și nu au prezentat modificări ale stării lor”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
3
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
4
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
5
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
Digi Sport
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Putin în vizită la o fabrică de tancuri
Industria de armament din Rusia continuă să folosească intensiv echipamente industriale occidentale. Unele dintre ele, luate în leasing
Mihailo Fedorov.
Cine este noul ministru al Apărării din Ucraina. Ce schimbări promite Mihailo Fedorov în plin război cu Rusia
Spitalul din Novokuznetsk
Șoc și indignare în Rusia. Medici de top de la un spital din Siberia au fost reținuți după ce 9 bebeluși au murit în doar câteva zile
putin
Aproape jumătate dintre decretele date de Vladimir Putin anul trecut au rămas secrete
Recomandările redacţiei
Cost gaze si energie electrică
De ce plafonarea prețurilor la energie nu îi protejează suficient pe...
2025-12-15-6256
Ce diferențe există între subvențiile primite de partidele...
Donald Trump și Xi Jinping
Un an cu Trump: SUA sunt mai puțin temute de către adversari, aliații...
ger frig termometru gettyimages
Prognoza meteo actualizată: cinci zile cu vreme foarte rece, nopți...
Ultimele știri
Criză în Iran: O parte din personalul misiunilor României revine în țară. Țoiu: E un risc extrem de ridicat. Am ridicat alerta la 9/9
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Comitetul de lucru pentru justiție, înființat de Ilie Bolojan, poate funcționa. CAB a respins cererea de suspendare a activității
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
FCSB revine în Ghencea! Este bomba anului în SuperLiga. Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Plăcuțele de înmatriculare în 2026: ce este considerat „neconform” și când se reține talonul
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
Sărut sub luminițele de la patinoar. Keanu Reeves și Alexandra Grant, mai îndrăgostiți ca niciodată, pe...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Ce pensie va avea un soldat și un ofițer? Sume mai mari decât pensiile civile, deși muncesc mai puțin
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Detalii despre Tommy Lee Jones, la două săptămâni de la moartea fiicei sale: "Iese din casă doar pentru...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...