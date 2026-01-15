„Tunuri sonore” testate pe câini de serviciile secrete din Serbia, în colaborare cu Rusia. Ce au încercat să demonstreze

Serviciile secrete din Serbia au testat „tunuri sonore” pe câini, în colaborare cu Rusia, pentru a evalua efectele unor dispozitive acustice de mare putere, potrivit unor documente consultate de Politico. Testele au avut loc după protestele antiguvernamentale din Belgrad, în timpul cărora manifestanții au reclamat simptome grave provocate de un val sonor.

Documentele sârbe confirmă că administrația președintelui Aleksandar Vučić a desfășurat experimente cu difuzoare de mare putere, cunoscute colocvial drept „tunuri sonore”, la două săptămâni după ce o manifestație antiguvernamentală din Belgrad a fost perturbată de ceea ce protestatarii au descris drept un puternic val sonor paralizant.

Testarea în comun a armelor sonore pe animale scoate în evidență nivelul profund al cooperării în domeniul securității dintre Rusia, cel mai agresiv adversar al Uniunii Europene, și Serbia, stat candidat la UE aflat într-un proces de aderare blocat și al cărui guvern se confruntă cu provocări majore.

Dispozitivele Long-Range Acoustic Devices (LRAD) sunt promovate pentru comunicare la distanță mare, însă utilizarea lor de la mică distanță poate provoca leziuni auditive. De asemenea, s-a relatat că acestea pot cauza dureri de cap, amețeli și greață. Guvernul sârb a negat că ar fi folosit tunuri sonore împotriva demonstranților.

Serbia se confruntă cu cel mai amplu val de proteste din ultimele decenii. De peste un an, zeci de mii de persoane, uneori chiar sute de mii de cetățeni, ies în stradă în întreaga țară, participând la manifestații naționale regulate, care reflectă o nemulțumire tot mai profundă față de guvern.

La 15 martie 2025, în timpul uneia dintre cele mai mari demonstrații, un zgomot brusc și asurzitor a străbătut bulevardul principal din Belgrad, determinând mulțimea să se arunce la pământ pentru a se adăposti.

Imagini filmate din mai multe unghiuri arată cum unda de șoc se propagă prin mulțimea compactă, înainte ca oamenii să fugă în panică. Protestatari care au ajuns la camerele de urgență din Belgrad au raportat greață, vărsături, dureri de cap și amețeli. Aceștia au spus că au auzit un sunet asemănător „unui grup de motocicliști” sau unei „locomotive” care se apropia de ei.

După ce a respins inițial acuzațiile potrivit cărora autoritățile ar fi folosit un tun sonor, Vučić a declarat că „o anchetă completă va fi realizată în termen de 48 de ore, iar apoi toți cei responsabili pentru aceste fabricații și minciuni brutale vor fi trași la răspundere în fața autorităților”.

Ministrul de Interne, Ivica Dačić, a negat la rândul său orice abatere, insistând că Serbia „nu a folosit niciun mijloc ilegal, inclusiv un așa-zis tun sonor”.

La o lună după protest, agenția de informații a Serbiei, BIA, a publicat un raport comandat Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în care se susține că dispozitivele de mare intensitate sonoră „nu au fost utilizate în timpul protestelor” și că nu a existat niciun „impact psihologic, moral sau fizic în masă asupra oamenilor”.

Ministerul sârb de Interne nu a răspuns solicitării de a comenta.

Testele pe animale

Potrivit documentelor consultate de Politico, testele pe animale au fost efectuate în cadrul anchetei declanșate după proteste și au fost realizate de BIA și de un minister guvernamental.

Scopul a fost evaluarea dacă simptomele descrise de protestatari sunt compatibile cu efectele tunurilor sonore, despre care oficialii sârbi au recunoscut anterior că se află în dotarea poliției.

La aproximativ două săptămâni după protest, specialiști din serviciile de informații sârbe și ruse au adunat un grup de câini într-un poligon de testare al BIA, pentru a evalua „efectul emițătoarelor asupra obiectelor biologice”. Câinii au fost aleși ca subiecți de testare datorită „sensibilității lor ridicate la efectele acustice”.

Animalele au fost expuse la două modele LRAD, LRAD 100X MAG-HS și LRAD 450XL, produse de compania americană Genasys, la distanțe de „200, 150, 100, 50 și 25 de metri”, potrivit documentelor.

Fișele tehnice ale acestor modele indică faptul că pot emite sunete de până la 150 de decibeli, echivalentul zgomotului produs de un motor de avion la decolare.

Documentele sugerează, de asemenea, că testele ar fi putut fi efectuate fără aprobările necesare pentru experimentele pe animale.

„Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăririi Apelor… nu deține informații cu privire la efectuarea testelor privind efectele dispozitivelor LRAD 100H și LRAD 450XL, precum și ale altor dispozitive asupra câinilor”, se arată în documente.

„Acest minister nu a primit niciodată o solicitare de aprobare pentru desfășurarea testelor pe animale și, prin urmare, nu a emis nicio decizie de autorizare a testului în cauză sau a altor teste similare”, se mai precizează.

Avocatul sârb pentru drepturile omului Danilo Ćurčić a declarat că animalele au fost „supuse fie unor experimente, fie unor abuzuri”, în sensul definit de Legea sârbă privind protecția animalelor.

El a subliniat că legislația din Serbia impune ca experimentele pe animale să fie înregistrate în prealabil și aprobate de organismele competente, inclusiv de o comisie de etică, și interzice explicit testarea pe animale pentru „testarea armelor și a echipamentelor militare”.

Radomir Lazović, politician din opoziție, a descris testele drept „parte a unei campanii a lui Aleksandar Vučić de a mușamaliza folosirea tunurilor sonore împotriva propriilor cetățeni la protestele din martie”.

„Mii de oameni au simțit anul trecut efectele masive ale acestei arme sonore pe propria piele”, a spus el.

În raportul lor privind experimentele pe câini, reprezentanții FSB au insistat că „la transmiterea semnalelor de bază și de test, obiectele biologice (câinii) nu au resimțit disconfort (modificări de comportament) la distanțele analizate. Câinii au fost verificați la trei zile după teste și nu au prezentat modificări ale stării lor”.

