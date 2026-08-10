Turcia a adoptat o lege istorică privind reintegrarea combatanţilor PKK care renunţă la arme

Turcia a adoptat luni seara o lege istorică privind reintegrarea combatanţilor din gherila kurdă a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), la capătul unui proces de pace angajat de aproape doi ani, relatează AFP.

Acest text a fost adoptat cu o majoritate foarte largă, de 468 de voturi la 88 şi şase abţineri.

Legea reglementează întoarcerea la viaţa civilă a combatanţilor kurzi care renunţă la arme - fără să prevadă o amnistiere generală -, după peste 40 de ani de confruntări armate.

Soarta fondatorului gherilei kurde a Partidului Muncitorilor din Kurdistan Abdullah Ocalan rămâne însă să fie stabilită, notează AFP, citată de Agerpres.

Abdullah Ocalan, în vârstă de 77 de ani, condamnat la închisoare pe viaţă și deţinut la izolare din 1999 pe o insulă-închisoare în largul Istanbulului, le-a cerut anul trecut combatanţilor PKK să depună armele.

El răspundea astfel unei mâini întinse de către un aliat apropiat al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Editor : Liviu Cojan