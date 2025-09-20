Live TV

„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani.” Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia

mig-31 rusesc in zbor
Avioanele MiG-31 rusești sunt capabile să poarte rachete Kinjal. Sursă foto: X
Su-24 rusesc, doborât de un F-16 turcesc

Incidentul de vineri, în cursul căruia trei avioane rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, a atras o serie de reacții de condamnare a Rusiei din partea oficialilor europeni și NATO, în vreme ce Tallinnul a activat articolul 4 din Tratatul NATO, privind consultarea aliaților. Dintre reacțiile la provocarea Rusiei, se distinge cea a ministrei lituaniane a Apărării. Dovile Sakaliene a amintit de exemplul Turciei, care, în urmă cu zece ani, a doborât un avion rusesc de vânătoare care a intrat fără permisiune în spațiul său aerian.

După incursiunea de vineri a celor trei MiG-uri rusești în spațiul aerian al Estoniei și, implicit al NATO, ministra Apărării din Lituania a sugerat, nici mai mult, nici mai puțin, că NATO ar trebui să doboare aeronavele Rusiei care încălcă spațiul aerian.

„Trei avioane de vânătoare rusești deasupra Tallinnului sunt încă o dovadă clară că Santinela Estică este necesară de mult timp”, a scris Dovile Sakaliene într-un mesaj pe rețeaua X,

„Granița NATO din nord-est este testată dintr-un motiv bine întemeiat. Trebuie să fim serioși.

PS. Turcia a dat un exemplu acum 10 ani. De meditat”, a mai adăugat ea, făcând trimitere directă la incidentul din 2015, când Turcia a doborât un avion rusesc de vânătoare care a intrat fără autorizare în spațiul său aerian.

Autorităţile de la Tallinn au declarat că cele trei avioane de vânătoare MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul aerian estonian şi au rămas acolo timp de 12 minute înainte de a fi forţate să se retragă, perioadă în care aeronavele de mare viteză ar fi putut traversa zone întinse ale ţării.

Rusia a negat incidentul și a afirmat că avioanele sale nu au încălcat spațiul aerian al Estoniei.

„La 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”, a declarat ca reacţie ministerul rus al apărării.

Su-24 rusesc, doborât de un F-16 turcesc

Sfârșitul anului 2015 a fost marcat de un scandal diplomatic de proporții, după ce Turcia a doborât, pe 24 noiembrie, un avion rusesc Su-24 care i-a încălcat spațiul aerian.

Incidentul a avut loc în zona graniței dintre Turcia și Siria, unde avioanele rusești executau bombardamente împotriva rebelilor sirieni, aflați în conflict cu regimul de la Damasc.

Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate al ONU, Turcia a informat că două aeronave de naționalitate necunoscută s-au apropiat de spațiul aerian turc în apropierea orașului Yayladagi din provincia Hatay (sudul Turcei).

Potrivit autorităților turce, avioanele au fost avertizate de zece ori în decurs de cinci minute prin intermediul unui canal de „urgență” și li s-a cerut să schimbe direcția.

Ambele avioane au ignorat avertismentele și au zburat 2,19 km și 1,85 km în Turcia timp de 17 secunde desupra teritoriului Turciei.

„În urma încălcării, avionul 1 a părăsit spațiul aerian național turc. Avionul 2 a fost atacat în timp ce se afla în spațiul aerian național turc de către avioane F-16 turcești care efectuau patrulare aeriană de luptă în zonă. Avionul 2 s-a prăbușit pe partea siriană a frontierei turco-siriene”, a mai menționat Turcia îjn informarea către ONU.

Rusia a negat însă că a violat spațiul aerian al Turciei și a insistat că avionul Su-24 doborât se afla deasupra teritoriului Siriei, la 1 km de granița cu Turcia, când a fost lovit. El a adăugat că avionul s-a prăbușit la 4 km de graniță, în Siria.

Ministerul rus al Apărării a insistat că avionul a rămas în interiorul granițelor Siriei pe toată durata misiunii, nu a încălcat spațiul aerian turc și nu a primit niciun avertisment.

