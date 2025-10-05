Live TV

Turcia a interzis concertul lui Robbie Williams de pe 7 octombrie, ziua în care Hamas a atacat Israelul, în 2023. Reacția cântărețului

Autorităţile turce au interzis un concert al cântăreţului britanic Robbie Williams, programat pentru 7 octombrie, la Istanbul, din „motive de securitate”, a declarat duminică pentru AFP o sursă din biroul guvernatorului oraşului, după ce ONG-urile au făcut apel la manifestaţii împotriva venirii sale.

Concertul era programat în aceeaşi zi cu aniversarea atacului fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian, la 7 octombrie 2023, care a declanşat un război în Gaza şi a provocat manifestaţii în întreaga lume.

Compania organizatoare a anunţat că show-ul a fost anulat „în conformitate cu o decizie luată de biroul guvernatorului din Istanbul”, adăugând că rambursarea biletelor se va face în curând prin intermediul platformei de pe care au fost cumpărate.

Adresându-se AFP, sursa din biroul guvernatorului a invocat „motive de securitate”, fără a oferi detalii.

Cântăreţul în vârstă de 51 de ani a concertat în Israel în 2015 şi 2023, în ciuda apelurilor la boicot lansate de militanţii pro-palestinieni.

Reacția lui Robbie Williams

Mai multe organizații neguvernamentale au îndemnat autorităţile turce să anuleze concertul, printre care Platforma de Solidaritate Islamică, ce planificase manifestaţii sub sloganul „Robbie Williams, sionistule, pleacă din Turcia!”.

„Îmi pare extrem de rău că nu pot să cânt la Istanbul săptămâna viitoare”, a anunţat Robbie Williams pe contul său de Instagram.

„Autorităţile municipale au anulat spectacolul în interesul siguranţei publice”, a declarat el. „Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să pun în pericol siguranţa fanilor mei. Siguranţa lor este pe primul loc”.

În septembrie, autorităţile turce au interzis un concert programat la Istanbul de Enrico Macias, după apeluri la protest împotriva opiniilor pro-israeliene ale cântăreţului francez.

Cântăreţul în vârstă de 86 de ani a declarat atunci pentru AFP că de 60 de ani cântă în Turcia şi că este „profund surprins şi întristat că nu poate să-şi vadă publicul, cu care a împărtăşit întotdeauna valorile păcii şi fraternităţii”. 

