Turcia afirmă că lumea ar trebui să se pregătească pentru o criză energetică care ar putea dura mai mult decât se credea

Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, afirmă că lumea ar trebui să se pregătească pentru o criză a prețurilor și a aprovizionării cu energie, generată de războiul din Iran, care ar putea dura mai mult, scrie The Times of Israel.

În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune tvnet, Bayraktar adaugă că Turcia nu se confruntă cu probleme de aprovizionare în acest moment, dar că anumite evoluții legate de Strâmtoarea Ormuz și retragerea Emiratelor Arabe Unite din OPEC luna trecută au contribuit la creșterea incertitudinilor.

OPEC+ a convenit asupra unei creșteri modeste, în mare parte simbolice, a producției de petrol pentru luna iunie, dat fiind că războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului perturbă aprovizionarea din Golf prin Strâmtoarea Ormuz.

„În cadrul angajamentului lor colectiv de a susține stabilitatea pieței petrolului, cele șapte țări participante au decis să pună în aplicare o ajustare a producției de 188 de mii de barili pe zi”, a declarat OPEC+ într-un comunicat, fără a face nicio mențiune despre Emiratele Arabe Unite, care au părăsit organizația vineri.

„Cele șapte țări OPEC+ au menționat, de asemenea, că această măsură va oferi țărilor participante o oportunitate de a-și accelera compensarea.”

Declarația a fost emisă după ce cele șapte țări – Algeria, Irak, Kazahstan, Kuweit, Oman, Rusia și Arabia Saudită – s-au întâlnit virtual duminică pentru a „analiza condițiile și perspectivele pieței globale”.

Măsura are scopul de a arăta că grupul este pregătit să crească oferta odată ce războiul se va încheia și semnalează că OPEC+ continuă cu o abordare de „business as usual” în ciuda plecării Emiratelor Arabe Unite, au declarat surse din cadrul OPEC+, potrivit agenției de știri Reuters.

Cota Arabiei Saudite, cel mai mare producător din OPEC+, va crește la 10,291 milioane de barili pe zi (bpd) în iunie, conform acordului, cu mult peste producția actuală. Regatul a raportat OPEC o producție reală de 7,76 milioane de bpd în martie.

OPEC+ are 21 de membri, inclusiv Iranul. Însă, în ultimii ani, doar cele șapte țări plus Emiratele Arabe Unite au fost implicate în deciziile lunare privind producția.

Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei mai mari producători din lume, au anunțat marți că se vor retrage din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și din grupul extins OPEC+, după ce s-au arătat nemulțumite de cotele de producție.

