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Turcia anunță închiderea unui portal de ştiri independent, pentru „propagandă LGBT”

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Foto: Profimedia Images
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Autorităţile turce au anunţat miercuri că doresc să închidă portalul de ştiri independent T24, reproşându-i „propaganda LGBT”, ca parte a unei campanii de reprimare începută la mijlocul lunii septembrie şi intitulată „Familia mea este în siguranţă”, informează AFP, preluată de Agerpres.

Portalul afirmă că a aflat despre decizia Ministerului Justiţiei, publicată de mai multe media, fără a fi însă notificat în mod oficial.

T24 era încă accesibil miercuri şi indica că nu ştie dacă măsura „se referă la toate publicaţiile sale, pe lângă conturile sale de pe reţelele sociale”.

Potrivit comunicatului ministerului, „conturile de internet şi reţelele sociale ale T24, un portal de ştiri online care a publicat anul trecut 118 conţinuturi de propagandă LGBT, au fost închise de tribunalul de primă instanţă din Istanbul”. „Decizia a fost transmisă Direcţiei pentru securitate cibernetică pentru punere în aplicare”.

Comunitatea LGBT+ din Turcia s-a văzut afectată, din 12 septembrie, de măsuri pe scară largă din partea autorităţilor, care au închis un număr mare de conturi de social media.

Autorităţile au efectuat ulterior noi arestări în urma unor proteste organizate în cele trei oraşe mari ale ţării, Ankara, Istanbul şi Izmir.

Homosexualitatea nu este pedepsită penal în Turcia, dar este larg dezaprobată, iar homofobia este răspândită până în vârful statului.

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan califică în mod frecvent comunitatea LGBT+ drept „perversă” şi îi atribuie scăderea drastică a natalităţii în Turcia.

Editor : A.C.

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