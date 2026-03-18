Turcia anunță instalarea unui nou scut antiaerian Patriot al NATO

Spanish Defense Minister Robles visits her country's Patriot unit in Incirlik Airbase, Turkiye
Sistemul Patriot spaniol de la Incirlik. Foto: Profimedia

Turcia a anunțat, miercuri dimineață, desfășurarea de către NATO a unei noi baterii antiaeriene Patriot la baza militară Incirlik, care găzduiește forțe americane, după interceptarea, la începutul lunii martie, a trei rachete balistice lansate din Iran către teritoriul turc, relatează Le Monde.

„Un nou sistem Patriot, comandat de Comandamentul Aerian Aliat de la Ramstein, este în curs de desfășurare, în completarea sistemului Patriot spaniol deja în serviciu”, a anunțat Ministerul Apărării turc într-un comunicat.

NATO desfășoară un alt sistem american de apărare antirachetă Patriot în provincia Adana, din sudul Turciei, unde personalul din Statele Unite și din alte țări este staționat la baza aeriană Incirlik, a anunțat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.

Turcia, care are a doua cea mai mare armată din NATO și se învecinează cu Iranul, a declarat săptămâna trecută că alianța a desfășurat un sistem Patriot în provincia Malatya din sud-estul țării, în apropierea unei baze radar NATO, ca parte a măsurilor de consolidare a apărării aeriene împotriva amenințărilor cu rachete din partea Iranului.

