Turcia anunță ruperea completă a tuturor legăturilor cu Israelul. Și-a închis și spațiul aerian pentru avioanele israeliene

Turcia a decis să întrerupă complet legăturile comerciale și economice cu Israelul și închide spațiul său aerian pentru avioanele israeliene, a declarat vineri ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, citat de Jerusalem Post.

Deși consecințele economice ale acestei măsuri nu sunt încă evaluate, ocolirile cauzate de închiderea spațiului aerian ar putea crește durata zborurilor din Israel către țări precum Georgia și Azerbaidjan cu aproape două ore.

Un oficial israelian a declarat pentru The Jerusalem Post că „Turcia a mai anunțat în trecut ruperea relațiilor economice cu Israelul (iar relațiile au continuat)”.

Măsura vine la scurt timp după ce autoritățile portuare turce au început să solicite în mod neoficial agenților de transport maritim să furnizeze scrisori în care să declare că navele nu au legături cu Israelul și nu transportă mărfuri militare sau periculoase destinate acestei țări.

Potrivit surselor din domeniul transportului maritim, această măsură este un alt pas pe care Turcia l-a făcut împotriva Israelului după ce, anul trecut, a întrerupt comerțul cu această țară, în valoare de 7 miliarde de dolari anual, din cauza războiului din Gaza cu Hamas.

Sursele au declarat că biroul căpitanului portului a dat instrucțiuni verbale agenților portuari să furnizeze garanții scrise, adăugând că nu există o circulară oficială pe această temă.

