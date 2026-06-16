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Turcia avertizează că Israelul ar putea sabota acordul de pace convenit de SUA şi Iran

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Hakan Fidan face declaratii
Hakan Fidan, ministrul turc de Externe. Foto: Profimedia

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a avertizat marţi cu privire la o posibilă sabotare din partea Israelului a acordului încheiat de Statele Unite şi Iran pentru a pune capăt războiului, informează EFE, potrivit Agerpres. 

„Este esenţial să evităm posibilele încercări de sabotaj prin care Israelul ar putea încerca să facă să eşueze procesul, precum şi discursurile ce ar putea otrăvi atmosfera de pace în acest proces delicat, până când va fi pusă semnătura finală”, a declarat şeful diplomaţiei turce după ce s-a întâlnit, la Moscova, cu omologul rus Serghei Lavrov.

Potrivit lui Fidan, „atitudinea Israelului în regiune nu este problema câtorva ţări; este o problemă a întregii lumi”.

„Dacă Israelul s-ar confrunta cu un efort diplomatic al întregii lumi nu ar putea face niciun pas (să saboteze procesul). Ţările trebuie să fie sincere, să spună răului pe nume, să dea răspunsurile necesare. În acest caz, Israel nu va putea face paşi”, a afirmat el.

Ministrul turc a insistat că, înainte de semnarea acordului final, este „esenţial să evităm retorica ce poate otrăvi atmosfera de pace”.

Hakan Fidan a salutat voinţa politică a liderilor din Iran şi SUA de a ajunge la un acord şi a apreciat, de asemenea, foarte mult eforturile de mediere ale Pakistanului, precum şi sprijinul oferit de Qatar şi Arabia Saudită iniţiativelor diplomatice pentru rezolvarea conflictului.

„Menţinerea deschisă a strâmtorii Ormuz pentru trecerea sigură, liberă şi neîntreruptă a tuturor navelor, aşa cum era înainte de război, este de o importanţă vitală nu doar pentru stabilitatea regională, ci şi pentru securitatea energetică mondială şi comerţul internaţional”, a insistat el.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat luni cu „satisfacţie” acordul încheiat de Washington şi Teheran şi l-a calificat drept „o dezvoltare importantă pentru stabilirea păcii şi liniştii” în Orientul Mijlociu.

„Sper din toată inima ca această veste, de care întreaga lume avea nevoie de mult timp, să ajute la deschiderea drumului pentru o pace şi securitate durabile în regiunea noastră”, a declarat şeful statului turc într-un mesaj pe reţelele sociale.

Pakistanul, care acţionează ca mediator între Washington şi Teheran, a anunţat că cele două părţi vor semna vineri, 19 iunie, în Elveţia, un memorandum de înţelegere pentru a pune capăt tuturor ostilităţilor, deşi detaliile concrete ale acordului sunt încă necunoscute.

Acest plan de pace prevede deschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran şi încheierea blocadei maritime din partea SUA, notează EFE.

Editor : C.L.B.

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