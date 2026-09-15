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Turcia avertizează că răspândirea războiului dintre Ucraina şi Rusia în întreaga regiune a Mării Negre este inacceptabilă

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Russia Ukraine War
Nava cargo Golden Leo s-a scufundat în Marea Neagră. Foto: Profimedia
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Răspândirea războiului dintre Ucraina şi Rusia la întreaga regiune a Mării Negre şi ameninţarea siguranţei cetăţenilor turci sunt inacceptabile, a declarat marţi ministrul de externe turc, Hakan Fidan, într-o conferinţă de presă la Baku.

Hakan Fidan a adăugat că atacurile asupra vaselor din Marea Neagră afectează siguranţa navigaţiei.

În acelaşi cadru, şeful diplomaţiei turce a spus că Ankara şi-a intensificat eforturile destinate găsirii unei soluţii la război printr-un acord, fără a oferi alte detalii, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Eforturile diplomatice mediate de Statele Unite au fost reluate în urmă cu o săptămână prin vizita trimişilor speciali ai preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner şi Steve Witkoff, la Moscova şi, imediat după aceea, la Kiev.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, la rândul său, că mizează pe o reluare a discuţiilor între Kiev, Moscova şi Washington. El a precizat că este pregătit sa se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în decembrie, la summitul G20 de la Miami.

Pe de altă parte, Hakan Fidan a lansat un apel la încetarea imediată a ostilităţilor din Golful Persic, subliniind importanţa pe care ţara sa o acordă stabilităţii Iranului vecin.

Potrivit demnitarului turc, libera trecere prin strâmtoarea Ormuz şi status quo-ul existent înaintea războiului din regiune ar trebui să fie reinstaurate. Referitor la acest aspect, el a amintit că Turcia ţine legătura cu toate părţile implicate pentru a găsi o soluţie paşnică.

Editor : B.P.

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