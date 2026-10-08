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Turcia avertizează: Rusia și Ucraina intensifică atacurile. „Marea Neagră nu trebuie transformată într-un nou front”

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Nave militare în Marea Neagră. Foto: Facebook/MApN
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Intensificarea atacurilor lansate de Rusia și Ucraina înainte de venirea iernii reprezintă o amenințare tot mai mare pentru siguranța navigației în Marea Neagră, a declarat joi ministrul turc de externe, Hakan Fidan. Oficialul de la Ankara a avertizat că puterile internaționale nu trebuie să permită transformarea regiunii într-un nou front de război, transmite Reuters.

Turcia, care menține relații atât cu Moscova, cât și cu Kievul, a cerut în repetate rânduri celor două părți să înceteze atacurile din Marea Neagră. În urma acestor operațiuni au fost afectate inclusiv nave comerciale sub pavilion turc sau deținute de companii turcești.

Ankara așteaptă în prezent răspunsurile Rusiei și Ucrainei la o propunere privind oprirea atacurilor și garantarea unui transport sigur al cerealelor provenite din regiune.

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Hakan Fidan a făcut declarațiile joi, la Ankara, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de omoloaga sa ungară, Anita Orban. Ministrul turc a subliniat că atacurile continuă să se intensifice, în pofida soluțiilor propuse de Turcia, și a avertizat că acestea reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea regională.

„În acest moment, ambele părți desfășoară atacuri masive pentru a obține un anumit avantaj militar înainte de venirea iernii, iar acest lucru afectează grav siguranța navigației în Marea Neagră”, a declarat Fidan.

El a făcut apel atât la statele din regiune, cât și la comunitatea internațională să împiedice extinderea conflictului în Marea Neagră.

„Nu trebuie să permitem niciodată ca Marea Neagră să fie transformată într-un nou front de conflict. Din păcate, pe măsură ce războiul se extinde, efectele sale se resimt tot mai puternic și în Marea Neagră”, a adăugat ministrul turc.

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Începând din luna iulie, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra navelor și infrastructurii utilizate pentru exporturile rusești de petrol și cereale. La rândul său, Rusia a amplificat atacurile cu rachete și drone asupra principalelor centre ucrainene de export de cereale, printre care Odesa, Ciornomorsk și Pivdennîi.

La sfârșitul lunii septembrie, în cadrul unei întrevederi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a calificat drept inexplicabile atacurile Rusiei și Ucrainei asupra navelor comerciale din Marea Neagră și a subliniat necesitatea unor măsuri pentru încetarea acestora.

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Editor : Ana Petrescu

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