Atacurile Ucrainei asupra unor nave ruseşti în apele teritoriale libiene încalcă dreptul internaţional, a declarat joi Ministerul turc al Apărării, adăugând că cere părţilor beligerante să se abţină de la atacarea navelor civile şi să respecte dreptul internaţional, relatează Reuters.

„Conform dreptului internaţional, este ilegală desfăşurarea unor acţiuni ostile în apele teritoriale ale unui stat neutru. Partea libiană a sesizat Adunarea Generală şi Consiliul de Securitate ale ONU cu privire la atacurile asupra navelor, care au avut loc în portul Benghazi şi în apropierea acestuia”, a precizat ministerul turc în cadrul briefingului său săptămânal de la Ankara.

Ministrul ucrainean de Externe a declarat marţi că un atac cu drone care a vizat în weekend o navă militară şi o navă de marfă ruseşti în apele libiene a reprezentat un act legitim de autoapărare, afirmaţie făcută în urma criticilor venite din partea guvernului de la Tripoli.

Autorităţile libiene au anunţat că doi militari libieni au murit din cauza rănilor suferite în urma atacurilor asupra unor nave ruseşti la Benghazi, în Libia, pe 22 noiembrie, revendicate de Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat atacurile desfăşurate duminică în apropiere de Benghazi, un mare oraş din estul Libiei, în timpul cărora o corvetă s-a scufundat şi o navă de marfă a fost lovită, potrivit Kievului.

Potrivit acestuia, armata ucraineană a folosit şapte drone maritime de fabricaţie ucraineană într-o „operaţiune exemplară, ca răspuns la războiul rusesc”.

Guvernul libian de uniune naţională, cu sediul la Tripoli, a cerut explicaţii Kievului, în timp ce executivul rival din est a solicitat o anchetă internaţională privind o presupusă prezenţă militară ucraineană în Libia.

Libia este divizată între un guvern recunoscut de ONU la Tripoli şi o administraţie paralelă în estul ţării, susţinută de mareşalul Haftar. Tabăra lui Haftar întreţine de mai mulţi ani legături militare şi strategice strânse cu Rusia.

Editor : C.L.B.