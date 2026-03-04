Live TV

Turcia critică strategia Iranului de a bombarda ţările din Golf „fără a face nicio diferenţă”: „Este incredibil de greșită”

Ministrul turc de Externe Hakan Fidan.
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan. Foto: Profimedia
„Dacă eu cad, trag regiunea după mine" „O strategie incredibil de greşită"

Ministrul turc de Externe Hakan Fidan a declarat marţi că strategia Iranului de a bombarda toate ţările din Golf „fără a face nicio diferenţă” este „o strategie incredibil de greşită”. El a mai remarcat că, atunci când Teheranul percepe o ameninţare existenţială, adoptă abordarea „Dacă eu cad, trag regiunea după mine”, vizând alte state din zonă, în special infrastructura lor energetică.

Într-un interviu acordat postului public de ştiri TRT Haber, citat de News.ro, Fidan a abordat situaţia tensionată din regiune, izbucnită după ce SUA şi Israelul au lansat lovituri militare asupra Iranului pe 28 februarie, şi a spus că regiunea traversează zile „extrem de critice”, relatează Anadolu.

El a afirmat că regiunea a suferit mult din cauza războaielor din ultimii 20 de ani şi a adăugat că ultimul conflict nu este limitat doar la Iran.

„Când analizăm efectele războiului, aşa cum anticipasem anterior, vedem că acesta se extinde în întreaga regiune”, a spus el.

Citește și: LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah, a supraviețuit unui atac SUA-Israel (surse)

„Dacă eu cad, trag regiunea după mine”

Fidan a declarat că, atunci când Teheranul percepe o ameninţare existenţială, adoptă abordarea „Dacă eu cad, trag regiunea după mine”, vizând alte state din regiune, în special infrastructura lor energetică.

„Iranul ştie foarte bine cât de vitală este infrastructura energetică din principalele ţări ale regiunii pentru economia globală, stabilitate şi securitatea energetică şi îşi desfăşoară atacurile în consecinţă”, a adăugat el.

Fidan a subliniat că, pe măsură ce Iranul este atacat, încearcă să exercite presiune prin astfel de acţiuni şi a adăugat că durata războiului rămâne controversată şi deschisă diferitelor evaluări.

„Punctul crucial este: care sunt obiectivele părţilor care atacă? Ce urmăresc ele? Apar două seturi principale de obiective. Primul este o evaluare militară, profesională, legată de eliminarea capacităţilor militare ale Iranului. Viziunea este că operaţiunea va continua până când acest obiectiv va fi atins. Pe de altă parte, există perspectiva unei operaţiuni militare care urmăreşte schimbarea regimului. Durata războiului, forma sa, extinderea şi riscurile pe care le implică se vor schimba în funcţie de aceste două obiective. Sunt două concepte foarte diferite”, consideră şeful diplomaţiei turce.

„O strategie incredibil de greşită”

Fidan a spus că sunt în curs eforturi pentru formarea unei poziţii comune cu anumite ţări şi a adăugat: „Ca regiune, lucrăm la modul în care putem preveni agravarea acestei situaţii.”

El a subliniat că multe ţări din Golf au încercat să prevină izbucnirea conflictului şi a spus că prim-ministrul şi ministrul de externe al Qatarului au încercat să îl evite chiar şi cu o oră înainte de atac.

„Ei acţionau, de fapt, într-un mod care ar fi fost benefic pentru Iran. Cu toate acestea, bombardarea de către Iran a Omanului ca mediator, Qatarului, Kuweitului, Bahrainului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite şi Iordaniei, fără nicio diferenţiere, este, în opinia mea, o strategie incredibil de greşită”, consideră ministrul de Externe turc.

Fidan a afirmat că astfel de acţiuni cresc „semnificativ” riscurile regionale şi sunt greşite atât din perspectiva ţărilor prietene din regiune, cât şi din cea a Iranului. El a adăugat că şi Turcia consideră acest lucru „o greşeală”.

