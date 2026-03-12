Live TV

Turcia face eforturi „intense” pentru a negocia pacea în Orientul Mijlociu. „Acest război ar trebui să se termine cât mai curând”

Foto: Profimedia
Turcia este în dialog atât cu Iranul, cât şi cu SUA pentru a pune capăt războiului în Orientul Mijlociu şi a asigura o revenire la masa negocierilor, a declarat joi ministrul turc de externe Hakan Fidan, citat de AFP, potrivit Agerpres. 

„Suntem mai mult ca oricând în momentul în care negocierea şi dialogul sunt indispensabile. Eforturile noastre în acest sens vor continua. Vorbim atât cu partea iraniană, cât şi cu partea americană”, a afirmat Fidan într-o conferinţă de presă comună cu omologul său german Johann Wadephul la Ankara.

„În ultimele zile am trăit cele mai intense momente ale războiului. Întrebarea este ce şanse există pentru negocieri, în ce măsură este posibil acest lucru?”, a adăugat el.

„Acest război ar trebui să se termine cât mai curând posibil... Vorbim cu partea iraniană şi vorbim cu partea americană”,  a spus Hakan Findan.

„Dar există o operaţiune militară în desfăşurare, există anumite realităţi: acest atac neprovocat asupra Iranului este la fel de nedrept şi ilegal ca atacurile Iranului asupra ţărilor din Golf”, a declarat şeful diplomaţiei turce, citat de France 24.

Potrivit acestuia, Turcia s-a angajat în eforturi diplomatice „intense” pentru a pune capăt confruntării de la începutul conflictului, declanşat la 28 februarie prin ofensiva aeriană israeliano-americană asupra Iranului.

„Sarcina noastră acum este să prevenim o escaladare în continuare a acestui război”, a afirmat, la rândul său, ministrul german de externe, după ce cei doi au purtat discuţii în capitala Turciei.

„Va trebui să abordăm foarte rapid următoarele întrebări: cum poate fi rezolvat acest conflict într-un mod durabil şi cum poate fi realizată o arhitectură de securitate fiabilă în regiune”, a afirmat Johann Wadephul.

Fidan a făcut de asemenea apel la încetarea bombardamentelor israeliene asupra Libanului, subliniind că atacurile au provocat strămutarea a „circa un milion de persoane” şi avertizând că aceasta ar putea duce ţara la un colaps.

„Atacurile Israelului trebuie să înceteze înainte ca statul libanez să se prăbuşească”, a insistat el, avertizând că o astfel de evoluţie ar afecta profund întreaga regiune, în special ţările vecine.

Libanul a fost atras în război săptămâna trecută când gruparea şiită pro-iraniană Hezbollah a atacat Israelul ca răspuns la eliminarea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în atacurile americano-israeliene, potrivit media citate.

